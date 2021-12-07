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Монастырский отреагировал на масштабное ДТП и пообещал законопроекты

Вторник, 7 декабря 2021, 15:10
Фото: Нацполиция

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что до конца года в Верховную Раду будут внесены законопроекты "направленные на повышение безопасности дорожного движения".

Источник: сообщение МВД

Детали: Монастырский не уточнил, чего будут касаться законопроекты. В своем обращении он заявил, что полиция будет строго наказывать водителей и владельцев коммерческих транспортных средств, которые ездят на "лысой резине" или используют для экономии денег колеса, имеющие недопустимые недостатки.

Прямая речь: "Страшная трагедия произошла сегодня утром вблизи Чернигова. Около восьми утра водитель грузовика, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с маршрутным автобусом. В результате аварии по состоянию на данный момент погибли тринадцать человек. Другие – в тяжелом состоянии…

В этом месяце, по моей инициативе, в Верховную Раду Украины будут внесены законопроекты, направленные на повышение безопасности дорожного движения".

Предыстория:

  • 7 декабря тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения грузовика и маршрутки вблизи с. Брусилов в Черниговской области.

Украинская правда
Темы: МонастырскийДТПВерховная Рада
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