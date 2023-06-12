Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД просит переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского

Станислав ПогориловПонедельник, 12 июня 2023, 14:28
МВД просит переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского
ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ, ФОТО МВД

Министерство внутренних дел в день рождения, 12 июня, погибшего экс-главы МВД Дениса Монастырского выступило с инициативой переименовать одну из улиц Киева в его честь.

Источник: МВД в Twitter

Дословно: "Просим поддержать инициативу переименования в честь Дениса Монастырского одной из улиц в Киеве, рядом с МВД Украины".

Детали: Присоединиться к инициативе можно в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Опрос". Нажав "Принять участие" в соответствующем опросе, надо выбрать вариант "Да".

Реклама:

Напомним: В феврале 2023 года нардеп "Слуги народа" Галина Янченко сообщала, что депутаты собрали 150 подписей с просьбой переименовать улицу возле МВД в честь Монстарского.

Читайте также: Прерванный полет министра Монастырского 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок. Упавший вертолет был передан Украине Францией в августе 2020 года.
  • СБУ рассматривает несколько основных версий трагедии: нарушение правил полета (ошибка пилота); техническая неисправность вертолета; диверсия.

Темы: МонастырскийМВДКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
Монастырский
В честь покойного Монастырского назовут улицу в Хмельницком
Нардепы предлагают назвать улицу в Киеве именем Монастырского
Прерванный полет министра Монастырского
Последние новости
14:58
Блинкен ответил на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
Все новости...
Реклама: