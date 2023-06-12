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МВД просит переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского

Станислав ПогориловПонедельник, 12 июня 2023, 14:28
МВД просит переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского
ДЕНИС МОНАСТЫРСКИЙ, ФОТО МВД

Министерство внутренних дел в день рождения, 12 июня, погибшего экс-главы МВД Дениса Монастырского выступило с инициативой переименовать одну из улиц Киева в его честь.

Источник: МВД в Twitter

Дословно: "Просим поддержать инициативу переименования в честь Дениса Монастырского одной из улиц в Киеве, рядом с МВД Украины".

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Детали: Присоединиться к инициативе можно в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Опрос". Нажав "Принять участие" в соответствующем опросе, надо выбрать вариант "Да".

Напомним: В феврале 2023 года нардеп "Слуги народа" Галина Янченко сообщала, что депутаты собрали 150 подписей с просьбой переименовать улицу возле МВД в честь Монстарского.

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Предыстория:

  • Утром 18 января 2023 года в Броварах Киевской области упал вертолет ГСЧС. В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок. Упавший вертолет был передан Украине Францией в августе 2020 года.
  • СБУ рассматривает несколько основных версий трагедии: нарушение правил полета (ошибка пилота); техническая неисправность вертолета; диверсия.

Темы: МонастырскийМВДКиев
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