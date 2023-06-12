МВД просит переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского

Министерство внутренних дел в день рождения, 12 июня, погибшего экс-главы МВД Дениса Монастырского выступило с инициативой переименовать одну из улиц Киева в его честь.

Источник: МВД в Twitter

Дословно: "Просим поддержать инициативу переименования в честь Дениса Монастырского одной из улиц в Киеве, рядом с МВД Украины".

Детали: Присоединиться к инициативе можно в приложении "Киев Цифровой" в разделе "Опрос". Нажав "Принять участие" в соответствующем опросе, надо выбрать вариант "Да".

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Напомним: В феврале 2023 года нардеп "Слуги народа" Галина Янченко сообщала, что депутаты собрали 150 подписей с просьбой переименовать улицу возле МВД в честь Монстарского.

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