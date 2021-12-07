Резников о возможном вторжении РФ: Будет кровавая бойня, россияне вернутся в гробах

Министр обороны Алексей Резников заявил, что он не верит в победу России в случае вторжения в Украину и заверил, что российские военные будут "возвращаться в гробах".

Источник: интервью Резникова для американского телеканала CNN

Прямая речь Резникова: "Я не верю, что россияне могут одержать победу в Украине. Потому что здесь будет действительно кровавая бойня. И российские парни также будут возвращаться домой в гробах.

Если позволите посоветовать президенту Байдену (перед встречей с Путиным - ред.), я бы попросил Байдена четко и ясно объяснить Путину, что Кремль не имеет права выдвигать какие-либо "красные линии". "Красные линии" – это здесь, в Украине. Цивилизованный мир точно отреагирует (на вторжение России – ред.) без малейшего колебания.

Нам не нужны американские или канадские солдаты здесь на границе, мы будем сражаться сами. Но нам нужно современное вооружение, электронные средства ведения войны и т.д.

Прямой язык журналиста CNN: "Одна из причин, почему западные союзники колеблются предоставлять Украине вооружение, это страх спровоцировать Россию на еще большую эскалацию и агрессию. Мол, "не трогайте медведя" (в оригинале: don't poke the bear), иначе Россия вторгнется.

Прямой язык Резникова: "Идея, что "не надо провоцировать Россию" не работает". Посмотрите на Грузию и Крым, или же инцидент в Солсбери".

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