Россия будет реагировать только если война будет ей очень дорого стоить – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает поддержки США перед лицом угрозы агрессии со стороны России и надеется, что Запад сделает слишком высокой для России цену агрессии против Украины.

Источник: Резников в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон

Прямая речь: "За 8 лет войны мы привыкли, когда международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность, беспокойство. Если взять "вокабуляр" 1939 года, когда существовала Лига Наций и Гитлер начал уже завоевывать страны и началась так называемая "странная война", то сначала был тот же лексикон.

Удивленность, озабоченность, беспокойство не работают. Здание Кремля имеет очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а к определенному уровню санкций выработали иммунитет.

Они будут реагировать только если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе Соединенные Штаты как ведущей мировой страны, могут им это продемонстрировать".

Детали: Под ценой агрессии Резников понимает потерю человеческих жизней, экономические потери, потерюокружением Владимира Путина доступа к банковским счетам.

"Практически все накопления они держат в долларах США. Не имеет значения в швейцарском банке, в сингапурском или каком-то панамском – деньги преимущественно в долларах США, а это значит, что их могут постичь санкции", – отметил Резников.

Он верит, что простые граждане России не хотят войны.

Прямая речь: "Вопрос – хочет ли обычный россиянин, вместо того чтобы вкусно есть, безопасно своих детей отправлять в школу – платить за эту агрессию. Ради чего? Ну и плюс давайте не забывать что войны – это еще гробы, в которых возвращались российские солдаты.

Весеннее исследование российского исследовательского центра "Левада-центр", об основных страхах россиян показало, что страх номер один – это страх войны. Второй страх – это страх репрессий. Вот чего боятся россияне.

Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной?".

Детали: Резников отметил, что СЩА является стратегическим партнером Украины и Киев ожидает "реальной поддержки США перед лицом серьезной угрозы агрессии со стороны Российской Федерации".

Глава Минобороны Украины считает, что Кремль "получает сигналы" во время визитов должностных лиц США в Москву, а "открытая политика Вашингтона дает больше уверенности другим столицам Европейского Союза".

Резников также сказал, что хотел бы видеть больше солидарности и "больше решительности" западных партнеров в отношении Украины.

"Кто точно понимает все риски – это страны Балтии и Польша. Это наши самые близкие друзья. Они так же в свое время были под оккупацией Советского Союза и я надеюсь, что эта волна беспокойства не ради самой обеспокоенности, а ради реакции, начнет работать и в Европе", – сказал он.

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