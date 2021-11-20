Россия будет реагировать только если война будет ей очень дорого стоить – Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников ожидает поддержки США перед лицом угрозы агрессии со стороны России и надеется, что Запад сделает слишком высокой для России цену агрессии против Украины.
Источник: Резников в интервью "Голосу Америки" во время визита в Вашингтон
Прямая речь: "За 8 лет войны мы привыкли, когда международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность, беспокойство. Если взять "вокабуляр" 1939 года, когда существовала Лига Наций и Гитлер начал уже завоевывать страны и началась так называемая "странная война", то сначала был тот же лексикон.
Удивленность, озабоченность, беспокойство не работают. Здание Кремля имеет очень высокие и толстые стены, и они давно уже не слышат беспокойства, а к определенному уровню санкций выработали иммунитет.
Они будут реагировать только если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе Соединенные Штаты как ведущей мировой страны, могут им это продемонстрировать".
Детали: Под ценой агрессии Резников понимает потерю человеческих жизней, экономические потери, потерюокружением Владимира Путина доступа к банковским счетам.
"Практически все накопления они держат в долларах США. Не имеет значения в швейцарском банке, в сингапурском или каком-то панамском – деньги преимущественно в долларах США, а это значит, что их могут постичь санкции", – отметил Резников.
Он верит, что простые граждане России не хотят войны.
Прямая речь: "Вопрос – хочет ли обычный россиянин, вместо того чтобы вкусно есть, безопасно своих детей отправлять в школу – платить за эту агрессию. Ради чего? Ну и плюс давайте не забывать что войны – это еще гробы, в которых возвращались российские солдаты.
Весеннее исследование российского исследовательского центра "Левада-центр", об основных страхах россиян показало, что страх номер один – это страх войны. Второй страх – это страх репрессий. Вот чего боятся россияне.
Если большинство населения России боится войны, то зачем их лидеру идти войной?".
Детали: Резников отметил, что СЩА является стратегическим партнером Украины и Киев ожидает "реальной поддержки США перед лицом серьезной угрозы агрессии со стороны Российской Федерации".
Глава Минобороны Украины считает, что Кремль "получает сигналы" во время визитов должностных лиц США в Москву, а "открытая политика Вашингтона дает больше уверенности другим столицам Европейского Союза".
Резников также сказал, что хотел бы видеть больше солидарности и "больше решительности" западных партнеров в отношении Украины.
"Кто точно понимает все риски – это страны Балтии и Польша. Это наши самые близкие друзья. Они так же в свое время были под оккупацией Советского Союза и я надеюсь, что эта волна беспокойства не ради самой обеспокоенности, а ради реакции, начнет работать и в Европе", – сказал он.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого.
- 11 ноября Bloomberg написал, что США сообщили союзникам из Евросоюза о том, что Россия может планировать вторжение в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со поставками энергоресурсов.
- В Министерстве обороны Украины сначала не подтвердили переброску российских войск к границе, а позже предположили, что контингент российских войск на границе с Украиной может вырасти в декабре-январе.
- 8 ноября комитет Верховной Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил: "Нас очень беспокоят определенные необычные передвижения сил, которые мы наблюдаем на границе с Украиной. Мы не знаем, каковы намерения России… Известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".
- Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил, что военные НАТО должны быть готовы к войне с Россией в связи с напряженностью в Восточной Европе, хотя РФ, по его мнению, не желает развязывать открытую "горячую войну", а может использовать более тонкие методы.
- Западная разведка допускает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России этой зимой. По оценкам Киева, Россия разместила на севере, востоке и юге Украины порядка 114 тысяч военных, в том числе около 92 тысяч сухопутных.