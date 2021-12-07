Байден перенес разговор с Зеленским, но снова поговорил с европейскими лидерами

Президент США Джо Байден перенес запланированный телефонный разговор с главой государства Владимиром Зеленским после общения с российским коллегой Владимиром Путиным, но пообщался с лидерами европейских стран.

Источник: американский журналист и корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер в Twitter и Axios со ссылкой на брифинг национального советника по безопасности США Джейка Салливана

Детали: Отмечается, что после разговора с Путиным Байден снова пообщался с главами Франции, Германии, Италии и Британии.

Разговор с Зеленским президент США перенес на четверг, 9 декабря.

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