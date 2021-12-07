Байден перенес разговор с Зеленским, но снова поговорил с европейскими лидерами
Вторник, 7 декабря 2021, 22:24
Президент США Джо Байден перенес запланированный телефонный разговор с главой государства Владимиром Зеленским после общения с российским коллегой Владимиром Путиным, но пообщался с лидерами европейских стран.
Источник: американский журналист и корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер в Twitter и Axios со ссылкой на брифинг национального советника по безопасности США Джейка Салливана
Детали: Отмечается, что после разговора с Путиным Байден снова пообщался с главами Франции, Германии, Италии и Британии.
Разговор с Зеленским президент США перенес на четверг, 9 декабря.
Предыстория:
- Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провеливстречу в формате видеоконференции, она продлилась два часа и пять минут. Ожидалось, что ключевой темой разговора будет Украина.
- Разговор начался около 17:00 по киевскому времени. Согласно сообщениям обеих сторон, ключевой ее темой должна быть Украина. Коммюнике по итогам встречи еще не обнародованы.
- Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании. В Кремле заявляли, что разговор президентов США и РФ будет рабочим, и от него не стоит ждать прорывов.
- Байден планировал поговорить из Зеленским после разговора с российским президентом.