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США не рассматривают вопрос об эвакуации своих людей из Украины – посольство

Вторник, 7 декабря 2021, 22:03
США не рассматривают вопрос об эвакуации своих людей из Украины – посольство
фото: голос україни

Посольство США в Украине сообщило, что Штаты не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или американских граждан из Украины.

Источник: комментарий посольства, предоставленный "Украинской правде"

Дословно: "Правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины.

Мы проводим обычную планировку на случай чрезвычайных ситуаций, как всегда, на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью".

Предыстория: Ранее издание CNN сообщало, что власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на случай "непредвиденных обстоятельств" на фоне угрозы нападения России.

Украинская правда

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Темы: СШАУкраина
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