США изучают варианты эвакуации своих граждан из Украины – CNN

Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на случай "непредвиденных обстоятельств" на фоне угрозы нападения России.

Источник: CNN со ссылкой на 6 собеседников

Детали: Отмечается, что планированием действий на случай "непредвиденных обстоятельств" руководит Пентагон.

Официальные лица США подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении, хотя он накопил достаточно сил, оборудования и припасов у границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки двинуться в атаку.

Источники подчеркнули, что в настоящее время администрация не видит необходимости в эвакуации. Обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько официальных лиц, участвовавших в планировании.

Несколько человек отметили, что шквал планирования последовал за массовой эвакуацией США из Афганистана, которую законодатели раскритиковали как плохо спланированную после того, как появились изображения хаоса в аэропорту Кабула.

Upd. Позже посольство США в Украине сообщило, что Штаты не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или американских граждан из Украины.

Напомним: