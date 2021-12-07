США изучают варианты эвакуации своих граждан из Украины – CNN
Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на случай "непредвиденных обстоятельств" на фоне угрозы нападения России.
Источник: CNN со ссылкой на 6 собеседников
Детали: Отмечается, что планированием действий на случай "непредвиденных обстоятельств" руководит Пентагон.
Официальные лица США подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении, хотя он накопил достаточно сил, оборудования и припасов у границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки двинуться в атаку.
Источники подчеркнули, что в настоящее время администрация не видит необходимости в эвакуации. Обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько официальных лиц, участвовавших в планировании.
Несколько человек отметили, что шквал планирования последовал за массовой эвакуацией США из Афганистана, которую законодатели раскритиковали как плохо спланированную после того, как появились изображения хаоса в аэропорту Кабула.
Upd. Позже посольство США в Украине сообщило, что Штаты не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или американских граждан из Украины.
Напомним:
- СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.
- Также страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена по поводу того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными, сообщает Finacial Times.
- Вечером 7 декабря президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин начали встречу в формате видеоконференции.
- Байден пообщается с президентом Владимиром Зеленским после разговора с Путиным.