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США изучают варианты эвакуации своих граждан из Украины – CNN

Вторник, 7 декабря 2021, 16:47
США изучают варианты эвакуации своих граждан из Украины – CNN
ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Власти США изучают возможность и способы эвакуации американских граждан из Украины на случай "непредвиденных обстоятельств" на фоне угрозы нападения России.

Источник: CNN со ссылкой на 6 собеседников

Детали: Отмечается, что планированием действий на случай "непредвиденных обстоятельств" руководит Пентагон.

Официальные лица США подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении, хотя он накопил достаточно сил, оборудования и припасов у границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки двинуться в атаку.

Источники подчеркнули, что в настоящее время администрация не видит необходимости в эвакуации. Обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько официальных лиц, участвовавших в планировании.

Несколько человек отметили, что шквал планирования последовал за массовой эвакуацией США из Афганистана, которую законодатели раскритиковали как плохо спланированную после того, как появились изображения хаоса в аэропорту Кабула.

Upd. Позже посольство США в Украине сообщило, что Штаты не рассматривают вопрос об эвакуации персонала или американских граждан из Украины.

Напомним:

  • СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.
  • Также страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Байдена по поводу того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными, сообщает Finacial Times.
  • Вечером 7 декабря президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин начали встречу в формате видеоконференции.
  • Байден пообщается с президентом Владимиром Зеленским после разговора с Путиным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАУкраинавойнаРосcия
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