Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту февральских Олимпийских игр в Пекине, Великобритания рассматривает возможность бойкота.

Источник: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого цитирует Reuters, The Telegraph, Augsburger Allgemeine со ссылкой на вице-президента Европарламента Николу Бир

Детали: Моррисон сказал, что австралийские чиновники не поедут в Китай на эти Игры.

В то же время дипломатический бойкот не повлияет на участие в Играх, как ожидается, 40 австралийских спортсменов.

Моррисон сказал, что решение было принято из-за борьбы Австралии за восстановление дипломатических каналов с Китаем для обсуждения возможных нарушений прав человека в Синьцзяне и действий Пекина по замедлению и блокированию импорта австралийских товаров.

Reuters пишет, это решение Канберры рискует еще больше усугубить отношения Австралии с Китаем, ее крупнейшим торговым партнером, которые испортились после того, как Канберра запретила Huawei Technologies сеть 5G в 2018 году и потребовала независимого расследования происхождения COVID-19. В свою очередь Пекин ввел пошлины на несколько австралийских товаров, включая уголь, говядину, ячмень и вино.

Отмечается, что официальные лица правительства Австралии не могут разговаривать со своими коллегами в течение нескольких месяцев, а общение осуществляется через дипломатов.

Обновлено: Кроме того, как сообщил The Telegraph, в настоящее время Британия рассматривает вопрос ограниченного правительственного присутствия на Олимпиаде. Один из вариантов, рассматриваемый министрами, состоит в том, чтобы пропустить Игры, но чтобы присутствовала Кэролайн Уилсон, посол Великобритании в Китае. Однако полный запрет на министерское и дипломатическое представительство на Играх все еще возможен.

Представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Британия еще не решила, будут ли представители правительства присутствовать на Играх.

Вице-президент Европарламента Никола Бир высказалась за полный бойкот Игр. По ее словам, ЕС должен выступать за соблюдение прав человека.

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