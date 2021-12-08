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Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Среда, 8 декабря 2021, 02:55
NOEL CELIS/AFP via Getty Images

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту февральских Олимпийских игр в Пекине, Великобритания рассматривает возможность бойкота.

Источник: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого цитирует Reuters, The Telegraph, Augsburger Allgemeine со ссылкой на вице-президента Европарламента Николу Бир

Детали: Моррисон сказал, что австралийские чиновники не поедут в Китай на эти Игры.

В то же время дипломатический бойкот не повлияет на участие в Играх, как ожидается, 40 австралийских спортсменов.

Моррисон сказал, что решение было принято из-за борьбы Австралии за восстановление дипломатических каналов с Китаем для обсуждения возможных нарушений прав человека в Синьцзяне и действий Пекина по замедлению и блокированию импорта австралийских товаров.

Reuters пишет, это решение Канберры рискует еще больше усугубить отношения Австралии с Китаем, ее крупнейшим торговым партнером, которые испортились после того, как Канберра запретила Huawei Technologies сеть 5G в 2018 году и потребовала независимого расследования происхождения COVID-19. В свою очередь Пекин ввел пошлины на несколько австралийских товаров, включая уголь, говядину, ячмень и вино.

Отмечается, что официальные лица правительства Австралии не могут разговаривать со своими коллегами в течение нескольких месяцев, а общение осуществляется через дипломатов.

Обновлено: Кроме того, как сообщил The Telegraph, в настоящее время Британия рассматривает вопрос ограниченного правительственного присутствия на Олимпиаде. Один из вариантов, рассматриваемый министрами, состоит в том, чтобы пропустить Игры, но чтобы присутствовала Кэролайн Уилсон, посол Великобритании в Китае. Однако полный запрет на министерское и дипломатическое представительство на Играх все еще возможен.

Представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Британия еще не решила, будут ли представители правительства присутствовать на Играх.

Вице-президент Европарламента Никола Бир высказалась за полный бойкот Игр. По ее словам, ЕС должен выступать за соблюдение прав человека.

Что предшествовало:

  • 6 декабря Соединенные Штаты заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за преступлений в отношении прав  человека в Китае.
  • Китай заявил, что США "заплатят цену" за свое решение, и предупредил об "решительных контрмерах" в ответ.

Темы: КитайОлимпиадаАвстралия
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