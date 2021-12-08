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У Зеленского пока не комментируют переговоры Байдена-Путина, ждут своего разговора

Среда, 8 декабря 2021, 12:14
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Офис президента Владимира Зеленского пока не комментирует разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина и ждет разговора украинского и американского лидеров.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Никифорова: "Реакция Офиса президента будет после разговора Зеленского с президентом США Байденом. Публичные коммюнике не отражают двух часов разговора, поэтому давайте все будет идти своим чередом – и когда получим информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ, тогда и будем реагировать".

Детали: Никифоров напомнил, что перед разговором Байдена и Путина Зеленскому звонил госсекретарь США Энтони Блинкен и "пробрифинговал о том, о чем пойдет речь во время разговора Байдена и Путина". Спикер Зеленского подчеркнул, что у "Украины есть полное доверие к ее партнерам".

Отвечая на вопрос, почему был перенесен разговор Байдена и Зеленского, о чем сообщали СМИ, Никифоров сказал, что никакого перенесения не было. Мол, была договоренность, что президенты Украины и США проговорят после разговора Байдена и Путина, этот разговор запланировали на 9 декабря.

Когда именно состоится разговор Зеленского и Байдена и в каком формате – телефонного звонка или видеозвонка – пока неизвестно.

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Смотрите: "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски

"Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину"

Предыстория:

  • 7  декабря состоялись переговоры Байдена и Путина. Они продолжались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.
  • Путин заявил Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.
  • В США заявили, что Байден отказался идти на уступки Путину по поводу перспективы членства Украины в НАТО

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийОфис президентаБайденПутин
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