Путин сказал Байдену, что это НАТО "пытается освоить украинские территории" – Кремль

Президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.

Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений".

Детали: Собеседники также, как утверждает Кремль, обсудили Вторую мировую войну, борьбу с киберпреступностью, иранскую ядерную программу и "двустороннюю проблематику".

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