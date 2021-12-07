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Путин сказал Байдену, что это НАТО "пытается освоить украинские территории" – Кремль

Вторник, 7 декабря 2021, 23:39
фото: риа новости

Президент России Владимир Путин сообщил своему американскому коллеге Джо Байдену, что НАТО якобы предпринимает "опасные попытки" освоения украинской территории.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.

Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений".

Детали: Собеседники также, как утверждает Кремль, обсудили Вторую мировую войну, борьбу с киберпреступностью, иранскую ядерную программу и "двустороннюю проблематику".

Предыстория:

  • Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин провеливстречу в формате видеоконференции, она продлилась два часа и пять минут. Ожидалось, что ключевой темой разговора будет Украина.
  • Разговор начался около 17:00 по киевскому времени. Согласно сообщениям обеих сторон, ключевой ее темой должна быть Украина. Коммюнике по итогам встречи еще не обнародованы.
  • Байден перед видеоконференцией с Путиным обсудил ситуацию на границе Украины с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.
  • Байден планировал поговорить из Зеленским после разговора с российским президентом, но перенес звонок – однако еще раз пообщался с европейскими лидерами.

Украинская правда
Темы: БайденСШАПутинРосcия
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