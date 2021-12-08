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ДТП с 13 погибшими: полиция в больнице задержала водителя грузовика

Среда, 8 декабря 2021, 11:36
ДТП с 13 погибшими: полиция в больнице задержала водителя грузовика

Полиция задержала водителя грузовика, причастного к совершению ДТП в Черниговской области, в котором погибли 13 человек и еще 7 травмировались.

Источник: сообщения полиции Черниговской области

Дословно: "Предварительно известно, что рейсовый автобус сообщением "Борзна-Чернигов" двигался в направлении областного центра. Навстречу ему ехал грузовик под управлением 44-летнего жителя Черниговского района. На отрезке автодороги между селами Сновянка и Киселевка водитель грузовика не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом.

В результате ДТП 11 человек погибли на месте (в том числе водитель автобуса), один человек скончался в карете "скорой помощи" и еще один – в больнице".

Детали: Водитель грузовика также был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находится в специализированной палате под стражей полиции.

В настоящее время следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей.

Предыстория:

  • 7 декабря тринадцать человек погибли и еще шесть получили травмы в результате столкновения грузовика и маршрутки вблизи с. Брусилов в Черниговской области.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что до конца года в Верховную Раду будут внесены законопроекты "направленные на повышение безопасности дорожного движения".

Украинская правда

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Темы: ДТПЧерниговская область
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