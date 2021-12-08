ДТП с 13 погибшими: объявили подозрение водителю грузовика, который смял маршрутку

Правоохранители сообщили о подозрении водителю грузовика, допустившего столкновение с маршруткой вблизи Чернигова, в результате которого погибли тринадцать человек.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры задержан водитель грузовика, ему сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой гибель нескольких человек".

Детали: По данным следствия, 7 декабря около 8 часов утра житель Черниговского района, управляя грузовым тягачем DAF, на 14 км автодороги "Чернигов-Гремяч", нарушил правила дорожного движения.

Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом Mersedes, который двигался по направлению к Чернигову. В результате столкновения водитель автобуса и 10 пассажиров погибли на месте аварии, еще двое пассажиров скончались в больнице. 7 пассажиров, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Проводится ряд экспертиз по техническому состоянию транспортных средств и дорожному покрытию. В ходе неотложных обысков изъяты документы по эксплуатации дороги, разрешения на пассажирские перевозки маршрутным автобусом.

Что предшествовало: Полиция взяла под охрану в больнице водителя грузовика, причастного к совершению ДТП в Черниговской области, в котором погибли 13 человек и еще 7 травмировались.

Сообщалось, что следствие собирает материалы о происшествии, устанавливает и опрашивает свидетелей.