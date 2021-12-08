Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Предотвращение расстрела студентов: черкасские педагоги получили выговоры за то, что допустили буллинг

Среда, 8 декабря 2021, 16:15
Предотвращение расстрела студентов: черкасские педагоги получили выговоры за то, что допустили буллинг
скрин-шот СБУ

Трое педагогов получили выговоры и один был уволен из-за инцидента с подготовкой к теракту в одном из колледжей в Черкассах.

Источник: начальник Департамента образования и науки Черкасской ОГА Валерий Данилевский в комментарии "Укринформу"

Детали: По его словам, об инциденте педагогам сообщили еще в октябре. Сотрудники СБУ проводили мониторинг социальных страниц и обнаружили в одной из них запись студента одного из техникумов в Черкассах. В группе, где учился парень, возможно, имели место факты буллинга со стороны одногруппников студента. В ответ парень приобрел стартовый пистолет и угрожал им в социальных сетях.

Прямая речь: "Специалисты СБУ предотвратили совершение возможного преступления. Мы со своей стороны создали комиссию, которая проанализировала систему воспитательной работы в учебном заведении, в том числе на предмет предотвращения буллинга. Результаты расследования сообщили директору. Он провел внутреннее расследование. По его итогам куратор группы и еще два человека получили выговоры. Еще один человек, который уже имел выговор, был уволен".

Дополнительно: По неофициальной информации студент учился в политехническом техникуме в Черкассах. Парня травили одногруппники. Он не жаловался ни куратору группы, ни психологу, замкнулся в себе и вынашивал планы мести.

Для этого приобрел стартовый спортивный пистолет. Их можно купить по цене от 1500 до 2100 гривен. Убить человека из такого пистолета невозможно, но можно переделать под настоящее оружие.

В 2021 году в Черкасской области судами было зафиксировано 16 случаев буллинга в учебных заведениях области.

Что было раньше: 8 декабря Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области.

По данным следствия, двое студентов местного колледжа через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте" распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании к массовому расстрелу одногруппников. Указывалось, что во время обысков по местам проживания правоохранители обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

По данным источника УП в правоохранительных органах, задержанным – по 18 лет. Возможным мотивом их намерений является буллинг со стороны одногруппников. Сейчас юноши находятся под наблюдением родителей, вопрос меры пресечения будет решаться после получения выводов экспертизы.

Темы: СБУЧеркасская областьтерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
СБУ
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки, военными командующими
Наместника Лавры Павла уличили в новых преступлениях – СБУ
СБУ задержала "начфина" оккупантов Купянска
Последние новости
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
Все новости...
Реклама: