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Предотвращение расстрела студентов: черкасские педагоги получили выговоры за то, что допустили буллинг

Среда, 8 декабря 2021, 17:15
скрин-шот СБУ

Трое педагогов получили выговоры и один был уволен из-за инцидента с подготовкой к теракту в одном из колледжей в Черкассах.

Источник: начальник Департамента образования и науки Черкасской ОГА Валерий Данилевский в комментарии "Укринформу"

Детали: По его словам, об инциденте педагогам сообщили еще в октябре. Сотрудники СБУ проводили мониторинг социальных страниц и обнаружили в одной из них запись студента одного из техникумов в Черкассах. В группе, где учился парень, возможно, имели место факты буллинга со стороны одногруппников студента. В ответ парень приобрел стартовый пистолет и угрожал им в социальных сетях.

Прямая речь: "Специалисты СБУ предотвратили совершение возможного преступления. Мы со своей стороны создали комиссию, которая проанализировала систему воспитательной работы в учебном заведении, в том числе на предмет предотвращения буллинга. Результаты расследования сообщили директору. Он провел внутреннее расследование. По его итогам куратор группы и еще два человека получили выговоры. Еще один человек, который уже имел выговор, был уволен".

Дополнительно: По неофициальной информации студент учился в политехническом техникуме в Черкассах. Парня травили одногруппники. Он не жаловался ни куратору группы, ни психологу, замкнулся в себе и вынашивал планы мести.

Для этого приобрел стартовый спортивный пистолет. Их можно купить по цене от 1500 до 2100 гривен. Убить человека из такого пистолета невозможно, но можно переделать под настоящее оружие.

В 2021 году в Черкасской области судами было зафиксировано 16 случаев буллинга в учебных заведениях области.

Что было раньше: 8 декабря Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила совершение террористического акта в одном из колледжей в Черкасской области.

По данным следствия, двое студентов местного колледжа через запрещенную в Украине соцсеть "Вконтакте" распространяли сообщения с фото- и видео материалами о планировании к массовому расстрелу одногруппников. Указывалось, что во время обысков по местам проживания правоохранители обнаружили два пистолета, компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

По данным источника УП в правоохранительных органах, задержанным – по 18 лет. Возможным мотивом их намерений является буллинг со стороны одногруппников. Сейчас юноши находятся под наблюдением родителей, вопрос меры пресечения будет решаться после получения выводов экспертизы.

Темы: СБУЧеркасская областьтерроризм
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