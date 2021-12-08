В Киеве проверяют хранилища и укрытия на случай чрезвычайной ситуации

В столице была создана комиссия по проверке сооружений двойного назначения, простейших укрытий и хранилищ, которая 8 декабря начала работу.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что на фоне российской угрозы участились обращения людей, СМИ в КГГА по поводу того, чтобы побывать на одной из проверок санитарно-технического состояния и комплектования таких сооружений.

8 декабря была организована проверка в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах столицы именно таких укрытий, их технического состояния, наличия указательных табличек, информационных табличек с номерами телефонов ответственных лиц и соответствие местоположений объектов с интерактивной картой Google.

При осмотре защитных сооружений наибольшее внимание было уделено проверке: входов и выходов; системе вентиляции; системе водоснабжения; канализации и отопления, систем связи и оповещения; инженерным сетям и строительным конструкциям.

Спасатели отмечают, что в Киеве сейчас есть хранилища и противорадиационные укрытия - 514 единиц, а сооружений двойного назначения и простейших укрытий - более 5 тысяч единиц, которые могут вместить одновременно почти 3 миллиона человек.

КГГА и спасатели обещают в дальнейшем проводить такие проверки.