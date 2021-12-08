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Мужчина, который назвался помощником депутата, подрался с охранником Александровской больницы

Среда, 8 декабря 2021, 19:41

Посетитель Александровской клинической больницы в Киеве подрался с охранником заведения из-за конфликта на стоянке.

Источник: Киев оперативный, сообщение Александровской клинической больницы Киева

Дословно: "6 декабря на въезде на территорию КНП "Александровская клиническая больница" произошел инцидент, во время которого пострадал охранник заведения.

Так, около 9:30 охранник при въезде на территорию больницы остановил автомобиль с д/н АА 5222 ІІ. По просьбе охранника сообщить о продолжительности пребывания авто на территории заведения водитель ответил, что не знает точного времени нахождения, и добавил: "Возможно, и целый день". На это охранник предложил водителю оставить автомобиль на специально отведенной парко-площадке, расположенной рядом с постом охраны.

Такой ответ возмутил водителя – и он начал всячески оскорблять охранника, угрожать тем, что он помощник депутата, и требовать пропустить его авто. Получив повторный отказ, водитель вышел из своего авто, схватился за стоявший рядом металлический стул и бросил его в охранника. В дальнейшем водитель нанес удары охраннику в область паха и голову. С целью самообороны охранник применил слезоточивый газ, что еще больше возмутило водителя, и он снова ударил охранника".

Детали: В заведении сообщили, что есть свидетели, готовые дать показания работникам полиции. В то же время в сети есть видео с частью инцидента. В больнице заявили, что это видео не полное и "не может дать объективного представления о ситуации, ведь оно начинается именно с того момента, когда возмущенный охранник пытается защититься и отреагировать на спровоцированную ситуацию".

Водитель, как говорят в больнице, обратился в администрацию и заявил, что нуждается в медицинской помощи. В сопровождении представителя больницы водителя осмотрел врач-офтальмолог, также был произведен рентген кисти.

От остальных предложенных медицинских услуг водитель отказался, заявили в больнице.

Охранник учреждения находится на лечении из-за тяжести состояния и в связи с многочисленными ушибами мягких тканей и внутренних органов.

Украинская правда
Темы: Киев
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