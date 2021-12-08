Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мужчина, который назвался помощником депутата, подрался с охранником Александровской больницы

Среда, 8 декабря 2021, 18:41
Мужчина, который назвался помощником депутата, подрался с охранником Александровской больницы

Посетитель Александровской клинической больницы в Киеве подрался с охранником заведения из-за конфликта на стоянке.

Источник: Киев оперативный, сообщение Александровской клинической больницы Киева

Дословно: "6 декабря на въезде на территорию КНП "Александровская клиническая больница" произошел инцидент, во время которого пострадал охранник заведения.

Так, около 9:30 охранник при въезде на территорию больницы остановил автомобиль с д/н АА 5222 ІІ. По просьбе охранника сообщить о продолжительности пребывания авто на территории заведения водитель ответил, что не знает точного времени нахождения, и добавил: "Возможно, и целый день". На это охранник предложил водителю оставить автомобиль на специально отведенной парко-площадке, расположенной рядом с постом охраны.

Такой ответ возмутил водителя – и он начал всячески оскорблять охранника, угрожать тем, что он помощник депутата, и требовать пропустить его авто. Получив повторный отказ, водитель вышел из своего авто, схватился за стоявший рядом металлический стул и бросил его в охранника. В дальнейшем водитель нанес удары охраннику в область паха и голову. С целью самообороны охранник применил слезоточивый газ, что еще больше возмутило водителя, и он снова ударил охранника".

Детали: В заведении сообщили, что есть свидетели, готовые дать показания работникам полиции. В то же время в сети есть видео с частью инцидента. В больнице заявили, что это видео не полное и "не может дать объективного представления о ситуации, ведь оно начинается именно с того момента, когда возмущенный охранник пытается защититься и отреагировать на спровоцированную ситуацию".

Водитель, как говорят в больнице, обратился в администрацию и заявил, что нуждается в медицинской помощи. В сопровождении представителя больницы водителя осмотрел врач-офтальмолог, также был произведен рентген кисти.

От остальных предложенных медицинских услуг водитель отказался, заявили в больнице.

Охранник учреждения находится на лечении из-за тяжести состояния и в связи с многочисленными ушибами мягких тканей и внутренних органов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
Все новости...
Реклама: