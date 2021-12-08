Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Индии разбился вертолет, среди погибших начальник штаба обороны

Среда, 8 декабря 2021, 23:49
В Индии разбился вертолет, среди погибших начальник штаба обороны
AFP via Getty Images

13 человек погибли в результате падения вертолета Ми-17 российского производства недалеко от пункта назначения на юге штата Тамилнад в Индии.

Источник: The Guardian

Детали: Как сообщается, среди погибших – начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават.

Рават был командующим 1,3-миллионной армии с 2017 по 2019 год до своего повышения до должности начальника службы обороны и считался близким к премьер-министру Нарендри Моди. Моди сказал, что Рават был выдающимся солдатом и настоящим патриотом, который помог модернизировать вооруженные силы страны.

63-летний мужчина путешествовал со своей женой и другими высокопоставленными офицерами, направляясь в Колледж штаба службы обороны (DSSC), чтобы обратиться к студентам и преподавателям, с базы ВВС Сулур.

Вертолет уже снижался во время аварии и упал примерно в 10 км от ближайшей главной дороги.

Свидетель на месте происшествия сообщил, что пассажиры падали с вертолета еще до падения, и что один человек вылез из-под обломков. Отмечается, что выжил один капитан. Он получил лечение от травм в ближайшем военном госпитале.

Военно-воздушные силы Индии заявили, что идет расследование аварии.

The Guardian пишет, что вертолет Ми-17, впервые поступивший на вооружение в 1970-х годах и широко используемый оборонными службами по всему миру, за последние годы пострадал во многих авариях.

В прошлом месяце в результате авиакатастрофы, когда азербайджанский военный Ми-17 упал во время тренировочного полета, погибли 14 человек. В 2019 году четверо индонезийских солдат погибли и пятеро получили ранения в центральной части Явы в результате еще одного проиcшествия с самолетом на тренировке.

УП, уточнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: аварияИндия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
авария
Атака России на ЗАЭС затронет весь мир – топ-чиновник НАТО
Если авария на ЗАЭС: на Запорожье провели учения, близкие к реальности
Столкновение поездов в Индии: количество погибших возросло до 288
Последние новости
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:57
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
Все новости...
Реклама: