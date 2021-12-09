В Индии разбился вертолет, среди погибших начальник штаба обороны

13 человек погибли в результате падения вертолета Ми-17 российского производства недалеко от пункта назначения на юге штата Тамилнад в Индии.

Источник: The Guardian

Детали: Как сообщается, среди погибших – начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават.

Рават был командующим 1,3-миллионной армии с 2017 по 2019 год до своего повышения до должности начальника службы обороны и считался близким к премьер-министру Нарендри Моди. Моди сказал, что Рават был выдающимся солдатом и настоящим патриотом, который помог модернизировать вооруженные силы страны.

63-летний мужчина путешествовал со своей женой и другими высокопоставленными офицерами, направляясь в Колледж штаба службы обороны (DSSC), чтобы обратиться к студентам и преподавателям, с базы ВВС Сулур.

Вертолет уже снижался во время аварии и упал примерно в 10 км от ближайшей главной дороги.

Свидетель на месте происшествия сообщил, что пассажиры падали с вертолета еще до падения, и что один человек вылез из-под обломков. Отмечается, что выжил один капитан. Он получил лечение от травм в ближайшем военном госпитале.

Военно-воздушные силы Индии заявили, что идет расследование аварии.

The Guardian пишет, что вертолет Ми-17, впервые поступивший на вооружение в 1970-х годах и широко используемый оборонными службами по всему миру, за последние годы пострадал во многих авариях.

В прошлом месяце в результате авиакатастрофы, когда азербайджанский военный Ми-17 упал во время тренировочного полета, погибли 14 человек. В 2019 году четверо индонезийских солдат погибли и пятеро получили ранения в центральной части Явы в результате еще одного проиcшествия с самолетом на тренировке.