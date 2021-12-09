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СБУ нашла тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar

Четверг, 9 декабря 2021, 12:01
Тарас Позняков. фото из открытых источников

Служба безопасности Украины нашла тело убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Источник: источник УП в правоохранительных органах, спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Детали: По данным источника УП, тело нашли вблизи трассы "Житомир – Киев". На прошлой неделе стали известны результаты экспертизы. Информацию частично подтвердили в СБУ.

Прямая речь Дехтяренко: "Сотрудники СБУ отыскали труп Тараса Познякова. К поисковым работам была привлечена спецтехника Минобороны. Спецслужбой получены и проверяются данные, свидетельствующие о возможном заказном характере совершения убийства".

Детали: По данным источника УП, следствие получило информацию об обстоятельствах убийства Познякова. По этим данным  застрелил львовянина гражданин России Луан Кингисепп из пистолета "ТТ".

Кингисепп со своим "побратимом" Дмитрием Голубом зарыли тело убитого и уничтожили средства связи, а автомобиль "Ауди А6" убитого спрятали в одном из гаражных кооперативов в Киево-Святошинском районе Киевской области у знакомого Голуба (машину нашли правоохранители через несколько дней).

Собеседник УП отмечает, что поиск места захоронения тела Познякова осложнялся существенными изменениями рельефа за пять с половиной лет, прошедшие со времени убийства.

К поисковым работам привлекалась тяжелая техника, а также применялось специальное техническое оборудование – георадар "EASY RAD – GPR", используемый отделом репатриационных мероприятий и поисковой работы Управления гражданско-военного сотрудничества ГШ ВСУ.

 

Напомним: 7 декабря Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Дмитрию Голубу, которого в 2019 году приговорили к пожизненному заключению за убийство водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова.

Предыстория:

  • Львовянин Позняков исчез 4 апреля 2016 года по дороге в Киев. В автомобиле с ним было два попутчика. Позже выяснилось, что ими были бывшие бойцы "Правого сектора" Дмитрий Голуб и Луан Кингисепп. Они забронировали себе места через сервис BlaBlaCar на поездку из Львова в Киев, которую зарегистрировал Позняков.
  • 4 августа 2016 года полиция в Хмельницкой области задержала Дмитрия Голуба.
  • Также по подозрению в этом убийстве был объявлен в розыск гражданин России Луан Кингисепп. В марте 2019 года он погиб при взрыве в киевской квартире после трех лет международного розыска.

Украинская правда
Темы: СБУубийство
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