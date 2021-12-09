На Черниговщине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 балла зафиксировали в Черниговской области.

Источник: сообщение Главного центра специального контроля

Дословно: "Эпицентр землетрясения находится в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт. Холмы, на глубине 10 км".

Детали: Такое землетрясение относится к едва ощутимым.

Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Предыстория: