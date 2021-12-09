На Черниговщине произошло землетрясение
Четверг, 9 декабря 2021, 18:39
Землетрясение магнитудой 3,4 балла зафиксировали в Черниговской области.
Источник: сообщение Главного центра специального контроля
Дословно: "Эпицентр землетрясения находится в Корюковском районе Черниговской области, к северу от пгт. Холмы, на глубине 10 км".
Детали: Такое землетрясение относится к едва ощутимым.
Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Предыстория:
- Утром 23 сентября на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла, центр его был в 15 км от Черткова, но люди ощущали толчки в радиусе 100 км.
Украинская правда