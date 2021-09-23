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На Тернопільщині стався землетрус із силою 4,3 бала

Четвер, 23 вересня 2021, 10:11
volcanodiscovery.com

Вранці 23 вересня на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала, центр його був за 15 км від Чорткова, але люди відчували поштовхи у радіусі 100 км.

Джерело: Головний центр спеціального контролю, Головне управління ДСНС у Тернопільській області, Volcano Discovery і соцмережі

Дослівно центр: "Сьогодні о 06:17:57 засобами Головного центру зареєстровано відчутний землетрус на території України. Попередні розрахунки:  координати 48,93 пн.ш. 25,88 сх.д.  Тернопільська область, магнітуда М=4.3, розрахункова інтенсивність 5 балів. За повідомленнями, землетрус відчувався людьми на відстані біля 100 км".

 
gcsk.gov.ua

Деталі: Джерело землетрусу знаходиться на території Тернопільської області в районі м. Чортків, на глибині 6 км. 

За класифікацією землетрус відноситься до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. 

"Предмети, які висять, сильно коливаються. Картини зрушуються з місця. Відчутні коливання подібні з коливаннями, утвореними падінням тяжких предметів усередині будівлі", – пояснює центр спецконтролю.

Головне управління ДСНС у Тернопільській області повідомляє, що сила поштовхів була до 4,4 бала за шкалою Ріхтера і не призвела до негативних наслідків.

"Підземні поштовхи були найбільше відчутні у Чортківському районі, частково у Тернопільському районі та в м. Тернопіль", – зазначили рятувальники.

Цього ранку люди відчували поштовхи, про що пишуть у Facebook.

Зазначається, що раніше з території Тернопільської області реєстрували землетруси 23 квітня 2020 року та 28 травня 2019 року з магнітудами 2,0.

За даними Volcano Discovery, у світі 23 вересня 2021 року, до 10-ї ранку за Києвом, сталося 37 землетрусів.

Українська правда
Теми: стихіяТернопільська область


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