ФСБ заявляет, что украинский корабль движется к Керченскому проливу и "угрожает мореплаванию"
ФСБ России заявляет, что якобы украинский военный корабль "Донбасс" находится в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ
Дословно: "В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет.
Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания".
Детали: В России заявляют, что утром корабль "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.
А "заявок" Украина якобы не подавала.
Отмечается, что в 12:45 (по Киеву – ред.) сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил "о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом".
Украинский корабль якобы ответил, что следовать через Керченский пролив не планирует.
"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-центры ВМС и ООС.
Upd. Позже министр обороны Алексей Резников прокомментировал обвинения ФСБ в отношении украинского корабля "Донбасс" и назвал это очередным информационным вбросом со стороны России.