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ФСБ заявляет, что украинский корабль движется к Керченскому проливу и "угрожает мореплаванию"

Четверг, 9 декабря 2021, 20:32
ФСБ заявляет, что украинский корабль движется к Керченскому проливу и угрожает мореплаванию
фото: George Chernilevsky

ФСБ России заявляет, что якобы украинский военный корабль "Донбасс" находится в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ

Дословно: "В настоящее время "Донбасс" находится на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет.

Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания".

Детали: В России заявляют, что утром корабль "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива.

А "заявок" Украина якобы не подавала.

Отмечается, что в 12:45 (по Киеву – ред.) сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил "о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи необходимых заявок на прохождение Керченским проливом".

Украинский корабль якобы ответил, что следовать через Керченский пролив не планирует.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-центры ВМС и ООС.

Upd. Позже министр обороны Алексей Резников прокомментировал обвинения ФСБ в отношении украинского корабля "Донбасс" и назвал это очередным информационным вбросом со стороны России.

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Темы: ФСБРосcияУкраина
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