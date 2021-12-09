"Увидели угрозу в поисковом судне": Резников ответил на обвинение ФСБ

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал обвинения ФСБ по украинскому кораблю "Донбасс" и назвал это очередным информационным вбросом со стороны России.

Источник: Резников в комментарии "Украинской правде", штаб ООС

Прямая речь Резникова: "Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм.

В целом же – Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (30 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях".

Детали: В ООС также обнародовали заявление об обвинениях ФСБ.

Отмечается, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны, корабль выполняет задачи в своих территориальных водах.

В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу.

Напомним: ФСБ России заявляло, что якобы украинский военный корабль "Донбасс" находился в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".