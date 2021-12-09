Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Увидели угрозу в поисковом судне": Резников ответил на обвинение ФСБ

Четверг, 9 декабря 2021, 21:44
Увидели угрозу в поисковом судне: Резников ответил на обвинение ФСБ
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал обвинения ФСБ по украинскому кораблю "Донбасс" и назвал это очередным информационным вбросом со стороны России.

Источник: Резников в комментарии "Украинской правде", штаб ООС

Прямая речь Резникова: "Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм.

В целом же – Азовское море – это акватория совместного пользования, мы там находимся на законных основаниях. То, что они представляют расстояние 18 миль (30 км) за опасность для них, говорит лишь об очередных манипуляциях".

Детали: В ООС также обнародовали заявление об обвинениях ФСБ.

Отмечается, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны, корабль выполняет задачи в своих территориальных водах.

В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу.

НапомнимФСБ России заявляло, что якобы украинский военный корабль "Донбасс" находился в непосредственной близости от Керченского пролива и "создает угрозу безопасности мореплавания".

Роман Петренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: РезниковМинобороныФСБкораблиАзовское море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Резников
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Резников рассказал об испытаниях украинской станции радиоэлектронной разведки
Резников: Украина является де-факто и станет де-юре членом НАТО
Последние новости
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
Все новости...
Реклама: