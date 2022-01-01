Перед Новым годом в Украине обнаружили 5 тысяч случаев Covid

За сутки 31 декабря в Украине зафиксировано 5026 новых случаев Covid, госпитализировано 1554 человека, 190 больных умерли и 6073 – выздоровели.

Источник: Минздрав

Детали: Среди новых больных – 262 ребенка и 74 медработника.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Киеве (976).

Больше всего летальных случаев – в Днепропетровской области (21), Львовской области (16), а также в Киеве, Киевской и Винницкой областях (по 14).

За все время пандемии в Украине обнаружили 3 672 675 случаев Covid, умерло 96 089 больных, выздоровел 3 474 931 человек, проведено ПЦР-тестирований – 16 809 292.

Вакцинировано против коронавируса за сутки 52 166 человек.

Первую дозу получили 15077 человек, вторую дозу – 36354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4 063 человека, бустерную дозу – 5 452 человека. В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

Что предшествовало: За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых подтвержденных случаев коронавируса, 209 больных умерли, преодолели вирус 8 609 человек.

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