В Украине за сутки более 7 тысяч новых случаев Covid, больше всего в Киеве
Пятница, 31 декабря 2021, 08:19
За сутки 30 декабря в Украине зафиксировали 7 029 новых подтвержденных случаев коронавируса, 209 больных умерли, преодолели вирус 8 609 человек.
Источник: Минздрав
Детали: Среди новых больных 404 ребенка и 185 медработников.
1 578 человек госпитализировали.
Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве (1 179), Одесской (595), Львовской (487) и Полтавской (486) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 3 667 649 человек; 95 899 больных умерли, преодолели вирус 3 468 858 человек.
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Украинская правда