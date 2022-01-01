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В Киеве прошел факельный марш Бандеры

Суббота, 1 января 2022, 17:07
В Киеве прошел факельный марш Бандеры
Фото Дмитрия Ларина, УП

В центре Киева прошел марш ко дню рождения Степана Бандеры, в нем приняли участие несколько тысяч человек.

Источник: корреспондент УП

 
Фото Дмитрия Ларина

Детали: Марш чести и Достоинства 1 января стал уже традиционным. Киевляне и гости города факельным шествием празднуют 113-й день рождения проводника. Несколько тысяч человек выдвинулись из парка Шевченко к Майдану Независимости. Колонну возглавляют националисты с портретом руководителя ОУН и священнослужители ПЦУ.

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Фото Дмитрия Ларина

Под уже ставшую хитом песню "Батько наш Бандера" колонна людей идет по традиционному маршруту через центральные улицы Киева.

Участники акции держат украинские и красно-черные флаги, портреты проводников национально-освободительной борьбы. Выкрикивают "ОУН-УПА государственное признание", "Путин х@йло", "Слава Украине – Героям слава", "Помни чужак – здесь хозяин украинец".

Колонну сопровождает полиция.

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Дополнено: Шествие прошло по Майдану Независимости, после чего люди почтили память погибших на Аллее Героев Небесной сотни и ушли под Офис президента.

Марш Бандеры двинулся на Банковую, где участники акции выступили с требованием присвоить звание Героя Украины военному и общественному деятелю Мирославу Симчичу. Он – сотенный УПА, политзаключенный, которого на протяжении 32 лет удерживали за решеткой по решению советского режима.

Непосредственно под здание ОП участников марша полиция не пустила из-за находящейся там новогодней аттракции.

Мероприятия по случаю дня рождения Степана Бандеры прошли в 20 регионах Украины.

 
 
 
 
 
 

Эльдар Сарахман, УП
Темы: БандераКиевпразднованиянационалисты
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