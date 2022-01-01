В 20 регионах Украины прошли мероприятия по случаю дня рождения Степана Бандеры
В мероприятиях по случаю 113-летия со дня рождения Степана Бандеры приняли участие около 3,5 тысячи украинцев в 20 регионах.
Источник: данные Национальной полиции, Радіо Свобода
Детали: Правоохранители отметили, что акции, включая факельное шествие в Киеве, прошли без нарушений.
Дословно: "Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность людей обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины".
Детали: День рождения Бандеры в Запорожье отметили автопробегом.
Участники мероприятия с флагом и портретом проводника ОУН, а также национальными, красно-черными и флагами присоединившихся к мероприятию организаций проехались на автомобилях по центру города. Стартовал в автопробег от площади Запорожской и завершился у железнодорожного вокзала "Запорожье-1": его участники проехались вдоль всего центрального проспекта Запорожья.
В Одессе отпраздновать день рождения Бандеры собралось около 30 активистов. Организатором акции выступила одесская ячейка "Правого сектора".
Участники акции пели гимн Украины, а также "Батько наш Бандера, Україна – мати".
Кроме того, более полутысячи львовян традиционно собрались 1 января у памятника Степану Бандере во Львове. Главным посылом в речах представителей местных властей и политиков было то, что Бандера является украинским героем и примером борьбы за Украину. К подножию памятника возложили цветы, состоялся молебен.
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