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В 20 регионах Украины прошли мероприятия по случаю дня рождения Степана Бандеры

Суббота, 1 января 2022, 21:58
В 20 регионах Украины прошли мероприятия по случаю дня рождения Степана Бандеры
Факельный марш в Киеве, фото Дмитрия Ларина, УП

В мероприятиях по случаю 113-летия со дня рождения Степана Бандеры приняли участие около 3,5 тысячи украинцев в 20 регионах.

Источник: данные Национальной полиции, Радіо Свобода

Детали: Правоохранители отметили, что акции, включая факельное шествие в Киеве, прошли без нарушений.

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Дословно: "Всего в государстве состоялось 56 массовых мероприятий в 20 регионах. Публичный порядок и безопасность людей обеспечивали полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины".

 

Детали: День рождения Бандеры в Запорожье отметили автопробегом.

Участники мероприятия с флагом и портретом проводника ОУН, а также национальными, красно-черными и флагами присоединившихся к мероприятию организаций проехались на автомобилях по центру города. Стартовал в автопробег от площади Запорожской и завершился у железнодорожного вокзала "Запорожье-1": его участники проехались вдоль всего центрального проспекта Запорожья.

ВИДЕО ДНЯ
Автопробег в Запорожье
Автопробег в Запорожье
Фото Радио Свобода

В Одессе отпраздновать день рождения Бандеры собралось около 30 активистов. Организатором акции выступила одесская ячейка "Правого сектора".

Участники акции пели гимн Украины, а также "Батько наш Бандера, Україна – мати".

Факельная акция в Одессе
Факельная акция в Одессе
Фото Радио Свобода

Кроме того, более полутысячи львовян традиционно собрались 1 января у памятника Степану Бандере во Львове. Главным посылом в речах представителей местных властей и политиков было то, что Бандера является украинским героем и примером борьбы за Украину. К подножию памятника возложили цветы, состоялся молебен.

Акція у Львові
Акция во Львове
Фото с сайта zaxid.net

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Темы: Бандерамитингипразднования
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