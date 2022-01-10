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Украина требует от ФРГ прекратить "морально неправильную" политику блокирования оружия

Понедельник, 10 января 2022, 10:42

Украина настаивает, что новое правительство Германии должно прекратить "морально неправильную" политику блокирования и немедленно предоставить Киеву оборонное вооружение для защиты от России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Украина требует от нового правительства Германии отбросить морально неправильную политику блокирования и немедленно предоставить Киеву оборонное вооружение для защиты от российской агрессии. Берлин несет такую ​​же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем", - написал посол в Twitter, добавив, что такие мнения он выразил в интервью газете Berliner Morgenpost.

Ранее в интервью "Европейской правде" Мельник рассказал, что скептически относится к возможности того, что новое правительство Германии изменит позицию государства по поставкам вооружения Украине.

Мельник также отметил, что блокирование Ангелой Меркель предоставления вооружения Украине через механизм НАТО стало холодным душем для многих.

Полное интервью с послом Украины в Германии смотрите на канале "Европейской правды" в видео "Когда запустят Nord Stream-2? Пойдет ли Меркель в "Газпром?"

Темы: ГерманияУкраинаоружие
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