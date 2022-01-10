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Швеция усилит ограничения на фоне рекордных показателей заражения

Понедельник, 10 января 2022, 13:18
Швеция усилит ограничения на фоне рекордных показателей заражения
фото AFP via Getty Images

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о введении дополнительных ограничений, чтобы умерить "рекордное распространение инфекции" в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Распространение инфекции в Швеции находится на исторически высоком уровне, сказала Магдалена Андерссон и призвала всех привиться.

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"Сейчас мы считаем, что ситуация нуждается в принятии мер по уменьшению нагрузки на систему здравоохранения", – сказала она.

"Я хорошо осознаю, что это меры, которые ущемляют повседневную жизнь людей. Поэтому я также хочу подчеркнуть, что они временные, что и правительство, и власть будут оценивать необходимость мер на постоянной основе", - добавила Андерссон.

По новым правилам, которые вступят в силу 14 января, бары и рестораны будут закрываться в 23:00.

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Также будет введен новый allmänt råd для взрослых, чтобы ограничить их количество тесных контактов в помещениях. Allmänt råd можно перевести как "общая/общественная рекомендация", главный юрисконсульт Агентства здравоохранения описал это как "нечто среднее между правилами и рекомендациями". Штрафы за нарушение не предусмотрены, но это имеет законодательные основания и не считается факультативным.

"Я хочу решительно подчеркнуть, что каждый, кто может работать дома, должен это делать", – сказала Андерссон.

Также будут введены ограничения на количество участников публичных мер.

На прошлой неделе Швеция сообщила о наибольшем ежедневном количестве подтвержденных новых случаев заражения Covid-19 во время пандемии.

Темы: Швециякоронавирускарантин
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