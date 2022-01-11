Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба о женевских переговорах: Россия не получит "юридических гарантий"

Вторник, 11 января 2022, 14:10
Кулеба о женевских переговорах: Россия не получит юридических гарантий
Дмитрий Кулеба. Фото с Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал переговоры 10 января в Женеве по поводу "гарантий безопасности" между Россией и США.

Комментарий министр предоставил изданию "РБК-Украина", пишет "Европейская правда".

По его словам, подробные выводы еще рано делать, поскольку еще будут переговоры в рамках заседаний Совета Россия-НАТО и Постоянного совета ОБСЕ.

Реклама:

"В то же время общая картина уже вырисовывается. Российская Федерация инициировала переговоры о так называемых "гарантиях безопасности", чтобы максимально повысить ставки, выдвигая заранее неприемлемые требования", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что цинизм ситуации в том, что Россия хочет гарантий безопасности в то время, когда ее армия "бряцает оружием" у украинской границы, держит в заложниках Крым и воюет на Донбассе.

Кроме того, российские спецслужбы подрывают безопасность на границе Беларуси с Польшей и Литвой, а поставки газа превращаются в инструмент внешней политики.

ВИДЕО ДНЯ

"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении Альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", – добавил Кулеба.

Он также отметил, что России в Женеве направили сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без Украины.

"Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации с безопасностью вблизи украинской границы и выхода России из Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина находится в опасности", – сказал министр.

Напомним, 10 января в Женеве началась серия переговоров по ультиматуму Кремля в сфере безопасности.

На переговорах с делегацией США Россия выдвинула принципиальные условия, без которых считает прогресс в других вопросах маловероятным. Все они относятся к так называемым "гарантиям безопасности" и деятельности Альянса на территории стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

Шерман после переговоров заявила, что Соединенные Штаты отвергают предложения России, включая требование не принимать Украину в НАТО.

Подробно о результатах переговоров смотрите в видео ЕвроПравды "Зоны влияния в Европе".

Темы: Кулеба ДмитрийНАТОУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кулеба Дмитрий
"Погибшие Герои заслуживают почетного чествования", или Визит Блинкена завершается, а стыд остается
Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине ATACMS: Опция остается открытой
Блинкен почтил павших защитников на Берковецком кладбище в Киеве
Последние новости
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
Все новости...
Реклама: