В США до сих пор не уверены, что армия РФ уйдет из Казахстана, несмотря на "завершение миссии" ОДКБ

Русские военные на учениях в Киргизии в сентябре 2021 года. Фото: Getty Images

Представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил, что у Вашингтона нет уверенности в том, что силы ОДКБ покинут Казахстан, как было анонсировано.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь", пишет "Европейская правда".

"Мы очень тщательно следим за ситуацией, и за тем, покинут ли силы ОДКБ Казахстан в установленный срок. Все это станет понятно уже в ближайшие дни", - сказал Карпентер.

В то же время он отказался делать прогнозы относительно того, выйдут ли на самом деле войска ОДКБ из страны.

"Как несколько раз отмечал госсекретарь США Энтони Блинкен, когда российские войска приходят куда-то, их бывает сложно заставить уйти. Я не готов здесь делать какие-либо прогнозы, тем более что ситуация прояснится уже в ближайшие несколько дней", - отметил представитель США.

В то же время он подчеркнул, что США рады стабилизации ситуации в Казахстане.

"Мы были крайне встревожены вспышкой насилия со стороны части протестующих, но с другой стороны ожидали решения проблемы, которое бы уважало права людей. Похоже, что, к счастью, все успокаивается", - отметил Карпентер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации Договора о коллективной безопасности в стране и анонсировал начало вывода сил 13 января.

Первые подразделения иностранных войск в рамках ОДКБ, среди которых больше всего российских военных, прибыли в Казахстан 6 января. Они были отправлены по просьбе президента Казахстана после вспышки масштабных протестов.

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