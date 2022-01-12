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США на встрече НАТО-РФ заявили о праве государств самостоятельно выбирать свой путь

Среда, 12 января 2022, 15:12
фото из Твиттера Венди Шерман

Замгоссеркетаря США Венди Шерман, возглавляющая американскую делегацию на переговорах НАТО с Россией в среду, заявила о суверенном праве каждой страны выбирать свой путь.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"На сегодняшнем заседании Совета Россия-НАТО я подтвердила основные принципы международной системы и европейской безопасности: у каждой страны есть суверенное право выбирать свой путь", - написала Шерман в Twitter.

На этой неделе в европейских столицах проходит серия переговоров стран Запада с Россией относительно ультиматумов безопасности Кремля, включающих требование не принимать Украину в НАТО.

Темы: НАТОРосcиявойна
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