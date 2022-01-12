Страны Балтии ведут переговоры об увеличении войск НАТО на своей территории – премьер Эстонии

Страны Балтии обсуждают с союзниками по НАТО увеличение военных сил на их территории, чтобы сдерживать Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Reuters.

"Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками увеличение их присутствия здесь, чтобы действовать как сдерживающий фактор", – сказала Каллас, не вдаваясь в детали.

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"Если вы посмотрите на карту, то страны Балтии – это полуостров НАТО, и поэтому у нас есть свои заботы", - добавила она.

Один дипломат НАТО на условиях анонимности сказал, что вопрос о дополнительных развертываниях в странах Балтии могут обсудить министры обороны стран Альянса на встрече в середине февраля.

Подразделения НАТО были развернуты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Они состоят из 1000 военнослужащих каждое.

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Каллас сказала, что возможно увеличение существующих подразделений. По ее словам, Запад мог бы вести конструктивные переговоры с Москвой, но также должен дать Кремлю понять, что, если он обострит ситуацию в Украине, то заплатит высокую цену.

"Я думаю, что мы не должны попадать в ловушку, обсуждая то, что может сделать Запад, потому что Запад не сделал ничего плохого. Запад не создавал военных групп для нападения на Россию", - сказала Каллас.