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Министр обороны Германии против привязки "Северного потока-2" к вопросу Украины

Четверг, 13 января 2022, 11:33
Кристин Ламбрехт. фото из Википедии

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт в четверг предостерегла от связывания вопроса газопровода "Северный поток-2" и разногласий с Москвой по Украине.

Министра цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Мы не должны втягивать ("Северный поток-2") в этот конфликт", - сказала Ламбрехт в интервью телеканалу rbb.

"Нам нужно разрешить этот конфликт, и нам нужно решить его в переговорах — это та возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, не имеющим никакого отношения к этому конфликту", – добавила министр.

Как сообщалось, Сенат США проголосует в четверг за законопроект республиканца Теда Круза о введении санкций по газопроводу "Северный поток-2" в Европе, который вводит ограничения против газопровода в течение 15 дней после его принятия, независимо от того, совершит ли Россия новое вторжение в Украину.

В то же время ожидается, что он не получит достаточной поддержки для принятия.

Читайте также: Санкции вопреки Байдену: сможет ли Конгресс США заблокировать "Северный поток-2"

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