Суд в Германии вынес исторический приговор по делу о пытках сирийского режима

Немецкий суд приговорил бывшего сирийского полковника к пожизненному заключению за преступления против человечности.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle, пишет "Европейская правда".

Судебное преследование полковника Анвара Р. проходило по принципу универсальной юрисдикции, позволяющему привлекать к ответственности за возможные военные преступления, совершенные иностранцами в других государствах.

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Суд в Кобленце в земле Рейнланд-Пфальц стал первым в мире, связавшим преступления против человечности с сирийским государством.

58-летний бывший полковник Анвар Р. отрицал, что применял пытки или давал инструкции другим лицам совершать пытки.

Считалось, что преступления произошли в 2011 и 2012 годах – на ранних этапах гражданской войны в Сирии.

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Анвар Р. якобы ответственен за пытки не менее 4000 человек в тюрьме генеральной разведывательной службы в Дамаске. Считается, что там погибли, по меньшей мере, 30 заключенных.

Подсудимый обвинялся в надзоре за допросами, которые включали "удары электрическим током", избиение "кулаками и плетьми", изнасилование и сексуальное насилие, а также лишение сна.

Обвинение требовало пожизненного заключения, прося суд исключить увольнение в течение первых 15 лет из-за тяжести преступлений.

Анвар Р., считающийся принадлежащим к режиму Башара Асада, был арестован в Германии в 2019 году после бегства из Сирии.

В Совете Безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на попытки западных государств передать преступления в рамках сирийского кризиса на рассмотрение Международному уголовному суду. В результате у переживших пытки и атаки с использованием химического оружия остались ограниченные возможности добиваться правосудия.