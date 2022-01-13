Глава МИД Польши: Риск войны в Европе – самый большой за последние 30 лет

Европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Об этом он сказал в четверг в начале заседания совета ОБСЕ, где в этом году будет председательствовать его страна, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Встреча ОБСЕ является одной из нескольких на этой неделе в серии дипломатических переговоров между РФ и странами Запада относительно ультиматумов Кремля и наращивания войск РФ у границ Украины.

Рау подчеркнул, что сейчас страны ОБСЕ сталкиваются с особыми вызовами миру и безопасности.

"Длительные конфликты, военные столкновения, радикализация, терроризм, наряду с эрозией режимов контроля над вооружениями, последствиями пандемии COVID-19 и глубокими нарушениями прав человека и основных свобод ведут к усилению неопределенности, непредсказуемости, раскола и страха в наших обществах".

Кажется, риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет", - сказал глава польской дипломатии.

Он заверил, что польское председательство в ОБСЕ не останется безразличным к проблемам безопасности, которые поднимает любое государство-участник.

"Мы имели дело с возможностью серьезной военной эскалации в Восточной Европе в течение нескольких недель. Военные аналитики указывают на значительное увеличение количества войск в регионе. Недавно мы слышали требование гарантий безопасности, связанное с важной частью пространства ОБСЕ, и обновленный дискурс о сферах влияния", – сказал Рау.

Он подчеркнул, что эти аспекты требуют серьезной международной оценки и ответной реакции на основе принципов международного права. По его словам, проблема не касается одной или двух стран, а подвергает угрозе стабильность и безопасность европейского региона.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе