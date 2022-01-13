Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Польши: Риск войны в Европе – самый большой за последние 30 лет

Четверг, 13 января 2022, 12:55
Глава МИД Польши: Риск войны в Европе – самый большой за последние 30 лет
Збигнев Рау. фото - gov.pl

Европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Об этом он сказал в четверг в начале заседания совета ОБСЕ, где в этом году будет председательствовать его страна, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Встреча ОБСЕ является одной из нескольких на этой неделе в серии дипломатических переговоров между РФ и странами Запада относительно ультиматумов Кремля и наращивания войск РФ у границ Украины.

Реклама:

Рау подчеркнул, что сейчас страны ОБСЕ сталкиваются с особыми вызовами миру и безопасности.

"Длительные конфликты, военные столкновения, радикализация, терроризм, наряду с эрозией режимов контроля над вооружениями, последствиями пандемии COVID-19 и глубокими нарушениями прав человека и основных свобод ведут к усилению неопределенности, непредсказуемости, раскола и страха в наших обществах".

Кажется, риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет", - сказал глава польской дипломатии.

ВИДЕО ДНЯ

Он заверил, что польское председательство в ОБСЕ не останется безразличным к проблемам безопасности, которые поднимает любое государство-участник.

"Мы имели дело с возможностью серьезной военной эскалации в Восточной Европе в течение нескольких недель. Военные аналитики указывают на значительное увеличение количества войск в регионе. Недавно мы слышали требование гарантий безопасности, связанное с важной частью пространства ОБСЕ, и обновленный дискурс о сферах влияния", – сказал Рау.

Он подчеркнул, что эти аспекты требуют серьезной международной оценки и ответной реакции на основе принципов международного права. По его словам, проблема не касается одной или двух стран, а подвергает угрозе стабильность и безопасность европейского региона.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: войнаРосcияЕвропаПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Украина атакует российские цели модернизированными противокорабельными ракетами - Newsweek
Украинская пехота продвинулась за противотанковые рвы и "зубы дракона" на Запорожье - ISW
РДК заявил о ликвидации двух пограничников во время рейда в Брянскую область
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: