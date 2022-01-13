В России допускают размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле

Министерство иностранных дел России не исключает возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова

Прямая речь Рябкова на вопрос о возможности такого развития событий: "Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать.

(Все) зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался, в том числе и на эту тему: каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас".

Детали: По его словам, "в американской стилистике опциональность политики – внешней, военной – это краеугольный камень... обеспечивания мощного влияния этой страны в мире".

Рябков также отметил, "мы не хотим этого (роста напряжения между странами – ред.), дипломаты должны договориться".

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