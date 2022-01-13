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В России допускают размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле

Четверг, 13 января 2022, 13:33
В России допускают размещение военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле
Фото Минобороны РФ

Министерство иностранных дел России не исключает возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров с Западом по гарантиям безопасности.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова

Прямая речь Рябкова на вопрос о возможности такого развития событий: "Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать.

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(Все) зависит от действий американских коллег. Президент России многократно высказывался, в том числе и на эту тему: каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского военно-морского флота, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас".

Детали: По его словам, "в американской стилистике опциональность политики – внешней, военной – это краеугольный камень... обеспечивания мощного влияния этой страны в мире".

Рябков также отметил, "мы не хотим этого (роста напряжения между странами – ред.), дипломаты должны договориться".

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Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" – Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Предыстория:

  • 13 января в ОБСЕ проходит обсуждение российских предложений США и НАТО о гарантиях безопасности.
  • Ранее переговоры по этой тематике состоялись в Женеве 10 января (с американской стороной) и в Брюсселе 12 января (с представителями Североатлантического альянса).
  • Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Темы: РосcияВенесуэлаоружиеармия
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