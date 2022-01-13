Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина считает неделю "большой дипломатии" проигрышной для России

Четверг, 13 января 2022, 13:42

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оценил неделю активных дипломатических переговоров стран Запада с Россией как неудовлетворительную для Москвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба отметил в своем комментарии по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

Министр подчеркнул, что заседание Постоянного совета ОБСЕ показало консолидированную международную поддержку Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ. Неделю дипломатических переговоров с Москвой министр считает проигрышной для Кремля.

Реклама:
"Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в установившихся форматах, в частности в ОБСЕ", - отметил министр.

Он добавил, что Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с польским председательством в целях эффективного воплощения повестки дня ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания Постоянного Совета ОБСЕ 13 января.

"Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать", - заявил Кулеба.

Напомним, после обнародования Кремлем так называемых ультиматумов безопасности 10 января в Женеве состоялись двусторонние переговоры между РФ и США. Об их результатах смотрите в видео ЕвроПравды "Зоны влияния в Европе".

12 января состоялась первая за более чем два года встреча Совета Россия-НАТО. Детальнее об ее итогах в видео Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияУкраинадипломатические отношенияКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
УП получила видео поражения Ил-76 на аэродроме в Пскове
Китай не пускает российских туристов вопреки договоенностям о безвизе
Последние новости
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
СМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
21:15
Зеленский считает публичное обсуждение законопроекта о мобилизации правильным
Все новости...
Реклама: