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Совет ЕС на полгода продлил экономические санкций против России

Четверг, 13 января 2022, 19:05
Флаги ЕС на фоне здания штаб-квартиры Еврокомиссии в брюсселе. Фото: Getty Images

Совет ЕС принял решение о продлении еще на полгода экономических санкций против России, введенных за агрессию против Украины.

Заявление об этом было обнародовано 13 января, пишет "Европейская правда".

Это последний этап в формальной процедуре продления санкций - до 31 июля 2022 года.

Экономические санкции Евросоюза впервые были введены 31 июля 2014 года в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

Они были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет согласился связать их продолжительность с выполнением Минских соглашений. С тех пор ЕС каждые полгода продолжает действие экономических ограничений.

16 декабря 2021 года после оценки ситуации с выполнением Минских соглашений на саммите лидеров ЕС они единогласно приняли решение продлить санкции.

Лидеры Евросоюза также предупредили, что дальнейшая вооруженная агрессия России в отношении Украины будет иметь масштабные последствия, в том числе скоординированные с другими партнерами новые санкции.

В дополнение к экономическим санкциям, ЕС наложил на Россию ограничения также за противоправную аннексию Крыма.

Темы: ЕСсанкцииРосcия


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