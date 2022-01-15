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Нидерланды ослабили ограничения на фоне рекордного числа заражений

Суббота, 15 января 2022, 12:35

Нидерланды с субботы ослабили часть коронавирусных ограничений, хотя в стране и фиксируют рекордные показатели заражений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Мы вступаем в новую фазу пандемии… Вариант "Омикрон" вызвал беспрецедентный всплеск инфекций", — сказал новый министр здравоохранения Эрнст Койперс на пресс-конференции в пятницу, добавив, что, несмотря на рост случаев, "мы осторожно принимаем меры, чтобы определенным образом снова открыть страну".

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Страна смягчит некоторые свои меры, в том числе все несущественные магазины и контактные профессии, такие как парикмахерские, могут работать до 17:00. С 19 декабря они были полностью закрыты.

Однако рестораны и бары по-прежнему останутся закрытыми.

Университетам и профессионально-техническим колледжам разрешат снова открыть свои двери.

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Однако премьер-министр Марк Рютте и Койперс предупредили, что ослабление мер неизбежно приведет к скачку количества инфекций, что заставляет подчеркнуть важность ношения масок и получения бустерных доз вакцины.

"Даже с текущим пакетом послаблений наши модели показывают, что мы достигнем уровня заражения примерно 80 000 положительных случаев ежедневно", – сказал Рютте. Агентство инфекционных заболеваний RIVM сообщает в среднем о 31 207 ежедневных положительных случаях за последние семь дней в стране с населением примерно 17,5 миллиона.

Рютте сказал, что долгосрочный план стратегии страны по COVID-19 будет обнародован в следующем месяце, к чему Койперс добавил: "Мы надеемся достичь ситуации, когда нам больше не нужно будет закрывать только что открывшиеся секторы".

Правительство снова соберется для обсуждения дальнейших послаблений 25 января.

Темы: Нидерланды
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