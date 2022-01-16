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Польша с начала года зафиксировала более 500 попыток нелегально перейти границу из Беларуси

Воскресенье, 16 января 2022, 20:08

Польша за первую половину января 2022 года зафиксировала уже более 500 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси, в том числе попыток силового прорыва. Только за последние двое суток на границе развернули около сотни человек.

Как сообщает RMF24, об этом сообщили в пограничной службе Польши, пишет "Европейская правда".

В субботу 15 января на границе тоже было неспокойно, особенно возле Мельника. По словам пресс-секретаря пограничников Анны Михальской, там около 8 вечера попыталась прорваться группа из 18 мигрантов при поддержке белорусских силовиков.

"Во время этой атаки группа из 18 иностранцев начала разрушать забор, выдергивать из него металлические прутья. Они перешли линию границы, но их остановили и развернули", - рассказала она. Люди, которые прорывались через границу, оказались гражданами Ирака, Сирии и Египта.

По её словам, белорусские пограничники при этом бросались в польских коллег камнями и ветками.

Также польские пограничники утверждают, что видели в нескольких местах, как белорусские силовики разрезают колючую проволоку.

Всего за сутки пограничники зарегистрировали 47 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси.

Напомним, в Литве за субботу развернули на белорусской границе самое большое с начала года количество мигрантов.

В Латвии в течениие последней недели на границе ежедневно разворачивают по несколько десятков мигрантов.

Темы: ПольшаБеларусьмиграция


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