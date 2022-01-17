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Кулеба: диалог с Германией о поставках оружия продолжится

Понедельник, 17 января 2022, 14:20
ФОТО МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок вопрос поставок оружия, и диалог по этому вопросу продолжится.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на совместной пресс-конференции с немецким министром в Киеве.

"Мы обсудили вопросы поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, чтобы усилия в Нормандском формате дали результаты", - сказал Кулеба.

"Мы знаем где и какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты нашей территории. Наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится", - подчеркнул министр.

В свою очередь Анналена Бербок заявила, что позиция немецкого правительства по поставке оружия остается неизменной.

"То, что я говорила двумя неделями и несколькими месяцами ранее, неизменно. Позиция правительства Германии по экспорту оружия известна" - сказала она.

Бербок напомнила, что Германия поддерживает Украину по многим направлениям и подчеркнула, что Берлин будет делать все, чтобы не допустить эскалации кризиса и использовать все дипломатические возможности.

Как сообщалось, посол Украины в Германии Андрей Мельник накануне визита главы МИД в Украину призвал Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине.

Напомним, немецкое издание Bild заявило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках механизмов Альянса. По информации СМИ, Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продажи и заблокировали ее.

Темы: Кулеба ДмитрийоружиеГермания


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