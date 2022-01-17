Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: диалог с Германией о поставках оружия продолжится

Понедельник, 17 января 2022, 13:20
Кулеба: диалог с Германией о поставках оружия продолжится
ФОТО МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с немецкой коллегой Анналеной Бербок вопрос поставок оружия, и диалог по этому вопросу продолжится.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на совместной пресс-конференции с немецким министром в Киеве.

"Мы обсудили вопросы поставки вооружений в Украину из Германии. Я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек, чтобы усилия в Нормандском формате дали результаты", - сказал Кулеба.

Реклама:

"Мы знаем где и какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты нашей территории. Наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится", - подчеркнул министр.

В свою очередь Анналена Бербок заявила, что позиция немецкого правительства по поставке оружия остается неизменной.

"То, что я говорила двумя неделями и несколькими месяцами ранее, неизменно. Позиция правительства Германии по экспорту оружия известна" - сказала она.

ВИДЕО ДНЯ

Бербок напомнила, что Германия поддерживает Украину по многим направлениям и подчеркнула, что Берлин будет делать все, чтобы не допустить эскалации кризиса и использовать все дипломатические возможности.

Как сообщалось, посол Украины в Германии Андрей Мельник накануне визита главы МИД в Украину призвал Берлин пересмотреть позицию по поставкам оружия Украине.

Напомним, немецкое издание Bild заявило, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках механизмов Альянса. По информации СМИ, Украина уже оплатила обе системы вооружения в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) и ожидала доставки. Но в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против продажи и заблокировали ее.

Темы: Кулеба ДмитрийоружиеГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия
Кулеба: Глупости о "медленном наступлении" говорят диванные эксперты и СМИ, а не министры стран
Кулеба объяснил, как выглядит путь к дипломатии с РФ
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: