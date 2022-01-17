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Глава МИД Германии: любая агрессия РФ против Украины будет дорого ей стоить

Понедельник, 17 января 2022, 14:36
Фото pixabay.com

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев подтвердила, что любая новая агрессия РФ против Украины будет иметь высокую цену.

Об этом Бербок сказала на совместном брифинге с главой МИД Украины в понедельник в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Наше послание, которое я также хочу подчеркнуть здесь, в Киеве – это солидарность. Европейская солидарность по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины. Это для нас и для меня лично – не предмет для обсуждения.

Каждая новая агрессия, как мы неоднократно подчеркивали, будет иметь высокую цену", – сказала Бербок

В то же время она добавила, что Германия и Европа готовы к откровенному диалогу с Россией, поскольку дипломатия – единственный возможный способ, чтобы разрядить нынешнюю крайне опасную ситуацию.

Она также заявила, что ни одна страна не имеет права определять вместо другого государства, в каком направлении ему идти, какие отношения иметь и в какие союзы вступать.

"Я сегодня четко сказала – мы не говорим об Украине без Украины. Поэтому после моего вступления в должность мы уже провели два телефонных разговора (с Кулебой – ЕП), в рамках НАТО мы тесно согласовываем наши действия с Украиной, поэтому здесь был Жозеп Боррель, поэтому здесь сегодня я", – добавила Бербок.

Она отметила, что Германия и Франция сделают все возможное, чтобы перезапустить и наполнить жизнью "Нормандский формат".

В то же время Бербок заявила, что позиция немецкого правительства по поставке оружия остается неизменной.

Темы: ГерманияРосcияУкраина


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