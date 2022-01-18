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Обострение ситуации в Украине может помешать строительству АЭС в Финляндии

Вторник, 18 января 2022, 10:17

Обострение ситуации на востоке Украины создало некоторые препятствия для планов Финляндии по строительству шестой атомной электростанции, которые уже медленно продвигаются.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Корпус реактора будет производиться в Украине на заводе недалеко от Донбасса, примерно в 50 километрах от линии фронта.

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Предполагается, что Управление по радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) будет контролировать и проверять процесс, однако доступ на площадку может оказаться все более трудным, учитывая текущую ситуацию.

Сакари Котол, директор по коммуникациям атомной энергетической компании Fennovoima, сказал, что до сих пор не было никаких задержек и проект атомной электростанции Hanhikivi1 идет по плану.

Однако структура собственности Fenovoima может усложнить проект стоимостью 7 миллиардов евро. Компания на 66% принадлежит финской Voimaosakeyhtiö SF, остальное принадлежит RAOS Voima Oy, финской дочери российского "Росатома". Россияне присоединились к консорциуму после того, как германская E.ON решила отказаться от проекта в 2014 году. Если Россия нападет на Украину, Росатом скорее всего попадет под санкции.

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Ожидается, что коммерческая эксплуатация Hanhikivi1 начнется в 2029 году. Однако у завода до сих пор нет лицензии на строительство, а российский поставщик не спешит предоставлять необходимую документацию по безопасности и другую документацию. Также нужно решить вопрос с хранилищем ядерных отходов.

Кроме того, Министерство обороны Финляндии запросило оценку безопасности проекта и возможных связей с другими российскими интересами. Этот проект также связан с престижем России, поскольку она хочет показать, что ее ядерные технологии соответствуют западным стандартам.

Темы: ФинляндияАЭС
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