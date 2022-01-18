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Европол помогает Украине в расследовании кибератак на правительственные сайты

Вторник, 18 января 2022, 13:25
Здание Европола. фото из Википедии

Европол поддерживает связь с украинскими партнерами и содействует расследованию кибератаки на украинских правительственных сайтах.

Об этом в комментарии Укринформу сказала спикер пресс-службы Европола Клер Жорж, передает "Европейская правда".

"Мы поддерживаем связь с нашими украинскими партнерами и предлагаем им полную оперативную и техническую поддержку, включая развертывание на месте", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, расследование атак продолжается, поэтому детали не разглашаются.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты ряда государственных учреждений Украины, в том числе МИД. СБУ заявила, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

На стартовой странице МИД разместили сообщение, содержание которого должно было намекать на якобы польский след злоумышленников. Однако особенности текста на польском языке позволяют предполагать, что те, кто его писал или переводил, не очень хорошо владеют им.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин также обратил внимание на недостатки текста на польском языке и заявил, что ход кибератаки на сайты украинских госучреждений вписывается в деятельность РФ против Запада.

ЕС и НАТО осудили кибератаку, Евросоюз и Эстония заявили, что окажут помощь Украине.

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