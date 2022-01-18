Правоохранители заблокировали VPN-сервис, который использовали для кибератак в 10 странах

Украинские и иностранные правоохранители провели операцию "Overlord" и обезвредили сеть VPN-сервиса, которую киберпреступники использовали в 10 странах для атак вирусами-шифровальщиками.

Источник: Офис генерального прокурора и Национальная полиция Украины

Детали: Офис генпрокурора, Департамент киберполиции, Главное следственное управление Нацполиции Украины и их иностранные коллеги – правоохранители Германии, Нидерландов, Канады, Чехии, Франции, Венгрии, Латвии, Великобритании и США – под руководством Европола и Евроюста обезвредили вредоносную сеть VPN-сервиса.

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Правоохранители заинтересовались провайдером после того, как многочисленные расследования подтвердили использование преступниками указанного VPN-сервиса для контроля бот-сетей и распространения вредоносных программ.

В ходе международной операции правоохранители получили доступ к 15 серверам в 10 странах, в том числе в Украине, на которых размещался VPN-сервис.

Этот сервис предлагал услуги на основе технологии OpenVPN и 2048-битного шифрования для маскировки IP-адресов и анонимности в Интернете.

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Сервис пользовался популярностью среди киберпреступников.

В частности, на территории Германии установлено более 150 фактов заражения вирусом типа ransomware, который распространялся с использованием этого VPN-сервиса.

Потерпевшие уплатили хакерам порядка 60 миллионов евро выкупа.

По результатам операции инфраструктура сети, которая использовалась в киберпреступлениях, заблокирована.

Правоохранители устанавливают причастных к атакам вирусами-шифровальщиками с использованием этого сервиса.