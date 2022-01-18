Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правоохранители заблокировали VPN-сервис, который использовали для кибератак в 10 странах

Вторник, 18 января 2022, 14:15
Правоохранители заблокировали VPN-сервис, который использовали для кибератак в 10 странах
Фото Нацполиции

Украинские и иностранные правоохранители провели операцию "Overlord" и обезвредили сеть VPN-сервиса, которую киберпреступники использовали в 10 странах для атак вирусами-шифровальщиками.

Источник: Офис генерального прокурора и Национальная полиция Украины

Детали: Офис генпрокурора, Департамент киберполиции, Главное следственное управление Нацполиции Украины и их иностранные коллеги – правоохранители Германии, Нидерландов, Канады, Чехии, Франции, Венгрии, Латвии, Великобритании и США – под руководством Европола и Евроюста обезвредили вредоносную сеть VPN-сервиса.

Реклама:

Правоохранители заинтересовались провайдером после того, как многочисленные расследования подтвердили использование преступниками указанного VPN-сервиса для контроля бот-сетей и распространения вредоносных программ.

В ходе международной операции правоохранители получили доступ к 15 серверам в 10 странах, в том числе в Украине, на которых размещался VPN-сервис.

Этот сервис предлагал услуги на основе технологии OpenVPN и 2048-битного шифрования для маскировки IP-адресов и анонимности в Интернете.

ВИДЕО ДНЯ

Сервис пользовался популярностью среди киберпреступников.

В частности, на территории Германии установлено более 150 фактов заражения вирусом типа ransomware, который распространялся с использованием этого VPN-сервиса.

Потерпевшие уплатили хакерам порядка 60 миллионов евро выкупа.

По результатам операции инфраструктура сети, которая использовалась в киберпреступлениях, заблокирована.

 

Правоохранители устанавливают причастных к атакам вирусами-шифровальщиками с использованием этого сервиса.

Темы: хакерыкибербезопасностьтехнологииполицияОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
хакеры
РФ применяет хакерские атаки против украинских военных − британская разведка
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
Хакеры временно вывели из строя два самых современных телескопа в мире
Последние новости
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
21:35
Водители ждут выезда из Польши через Дорогуск более 30 дней
21:19
Инвестировать в Украину выгодно, несмотря на войну: инвесторы объяснили, почему - исследование
Все новости...
Реклама: