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Генсек НАТО предложил России серию встреч для обсуждения вопросов безопасности

Вторник, 18 января 2022, 16:05

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пригласил всех участников Совета Россия-НАТО на прошлой неделе провести серию встреч для обсуждения вопросов европейской безопасности.

Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает "Европейская правда".

"На прошлой неделе члены Альянса и Россия встретились на Совете Россия-НАТО, и члены НАТО готовы встретиться снова – чтобы выдвигать конкретные предложения, а также добиваться конструктивных результатов. Сегодня я пригласил всех членов Совета Россия-НАТО на ряд встреч", - сказал Столтенберг.

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По его словам, союзники готовы рассмотреть, как можно укрепить военные и гражданские линии связи на линии Россия-НАТО.

"Мы также призываем Россию отменить свое решение о расторжении дипломатических отношений с НАТО", - заявил Столтенберг.

По словам генсека, члены НАТО также готовы обсудить конкретные предложения, как уменьшить риски и повысить прозрачность военной деятельности, как уменьшить космические и киберугрозы, обсудить контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение.

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"Итак, НАТО готов, а союзники по НАТО готовы участвовать и выслушать обеспокоенность России. Но мы не пойдем на компромисс по основным принципам, таким как право каждой нации выбирать свой путь и способность НАТО защищать всех союзников", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

Темы: НАТО
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