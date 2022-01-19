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В Литве заявили о прямой угрозе из-за военных РФ в Беларуси

Среда, 19 января 2022, 10:05

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил в среду, что прибытие российских военных в Беларусь представляет еще большую непосредственную угрозу Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Москва заявляет, что российские войска были переброшены в Беларусь для проведения учений в феврале. Между тем на Западе сохраняются опасения относительно возможного вторжения России в Украину.

"В сложившейся ситуации мы рассматриваем введение российских вооруженных сил в Беларусь не только как фактор, дестабилизирующий ситуацию с безопасностью, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы", - заявил Анушаускас.

По сообщениям Москвы, ракетные комплексы С-400 будут развернуты в Беларуси в ходе учений по предотвращению внешней агрессии.

Россия не раскрывает количество военнослужащих, участвующих в учениях, о которых авторитарный самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил ранее на этой неделе. По заявлению Минска, учения готовятся из-за растущей военной угрозы со стороны соседних Украины и Польши.

Анушаускас отметил, что в среду он встретится с послами девяти стран НАТО, "которые активно способствуют укреплению безопасности Литвы". "Мы обсудим ситуацию с безопасностью и представим действия Литвы", – сказал министр.

В ответ на напряженность в регионе Литва решила увеличить количество призывников, а также инструкторов украинской армии, ускорить приобретение систем залпового ракетного огня.

Темы: ЛитваРосcияБеларусь


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