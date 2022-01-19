Макрон призвал к откровенному диалогу с Россией и политическому решению вокруг Украины

Европейский Союз должен провести откровенный диалог с Россией и искать политическое решение напряженности вокруг Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Европарламенте в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Обращаясь к депутатам в начале шестимесячного председательства Франции в ЕС, Макрон сказал, что страны ЕС также должны определить между собой "новый порядок стабильности и безопасности", который они будут обсуждать с Москвой.

Макрон, сторонник собственной "стратегической автономии" ЕС в области обороны, добавил, что блок должен создать положение, убеждающее, что "его можно уважать", в частности, убедившись, что ЕС не слишком зависит от России в секторе энергоснабжения.

Выступая на фоне растущего беспокойства по поводу наращивания российского военного могущества у границ Украины, Макрон сказал, что Франция вместе с Германией хочет продолжить поиск политического ответа на напряженность вокруг Украины в Нормандском формате.

Ранее прибывший в Киев для переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия может начать новую атаку в "очень короткие сроки".

В среду Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским.