Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Макрон призвал к откровенному диалогу с Россией и политическому решению вокруг Украины

Среда, 19 января 2022, 15:18

Европейский Союз должен провести откровенный диалог с Россией и искать политическое решение напряженности вокруг Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Европарламенте в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Обращаясь к депутатам в начале шестимесячного председательства Франции в ЕС, Макрон сказал, что страны ЕС также должны определить между собой "новый порядок стабильности и безопасности", который они будут обсуждать с Москвой.

Макрон, сторонник собственной "стратегической автономии" ЕС в области обороны, добавил, что блок должен создать положение, убеждающее, что "его можно уважать", в частности, убедившись, что ЕС не слишком зависит от России в секторе энергоснабжения.

Выступая на фоне растущего беспокойства по поводу наращивания российского военного могущества у границ Украины, Макрон сказал, что Франция вместе с Германией хочет продолжить поиск политического ответа на напряженность вокруг Украины в Нормандском формате.

Ранее прибывший в Киев для переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия может начать новую атаку в "очень короткие сроки".

В среду Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Темы: МакронРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Макрон
Каждый второй француз ожидает переизбрания Макрона на второй срок
Макрон заявил, что хочет "разозлить" непривитых
Макрон: Следующие недели во Франции будут тяжелыми
Последние новости
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
19:41
Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"
19:29
Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет
19:23
Байден обсудит с европейскими лидерами кризис вокруг Украины
Все новости...