Кулеба: самым большим успехом России сейчас будет сеяние паники и расшатывание нас изнутри

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Украина сейчас достаточно сильна, чтобы достойно пройти нынешний сложный период, а украинцам важнее всего не поддаться попыткам Кремля сеять панику и расшатывать ситуацию изнутри.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве.

Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас положение Украины гораздо лучше, чем в начале российской агрессии.

"Сегодня Украина очень сильна. У нас есть сильная армия, у нас - нескромно скажу - сильная дипломатия, у нас есть сильные партнеры. И хотя мы осознаем все риски, связанные с агрессивными намерениями Российской Федерации, но мы должны иметь уверенность в себе и верить в нашу способность преодолеть и этот сложный момент нашей истории. И я совершенно не сомневаюсь, что так и будет", - подчеркнул он.

"Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники, уныния в украинском обществе и расшатывание нас изнутри, прежде всего - расшатывание нашей экономики и финансовой системы. Поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы не позволить России достичь этой цели… Все наши усилия направлены на то, чтобы ситуация в стране оставалась стабильной, финансовая система сохраняла прочность и предсказуемость, чтобы украинская экономика не страдала проблемами, происходящими в сфере безопасности", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что этот вопрос, в том числе, обсуждали в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном.

"Верьте в себя, верьте в свое государство – и все обязательно будет хорошо", - подытожил глава МИД.