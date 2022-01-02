Президент Финляндии отреагировал на требование России о нерасширении НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требование России о нерасширении НАТО противоречит европейскому порядку безопасности.

Об этом он сказал в новогоднем обращении, сообщает "Европейская правда".

В частности, в своем выступлении Ниинисте обратил внимание на кризис в Украине и международную напряженность.

"В политике великих держав происходят существенные изменения. Эпоха после холодной войны закончилась", - сказал он.

"Напряжение нарастает в сфере европейской безопасности. Смена произошла быстро. Еще прошлым летом, после поездки президента Байдена в Европу, главной причиной беспокойства, казалось, был Китай. После встречи президентов Байдена и Путина в Женеве было предположено, что США и Россия находятся в процессе построения путей коммуникации. Обходительный хозяин, Европа, в основном слушала" - отметил президент.

По его словам, теперь ситуация совсем другая.

"Ультиматум, который Россия поставила США и НАТО в декабре, касается Европы. Он противоречит европейскому порядку безопасности. Сферы интересов не принадлежат к 2020-м годам. Суверенное равенство всех государств является основополагающим принципом, который каждый должен уважать", - подчеркнул Ниинисте.

Он призвал ЕС играть более активную роль в консультациях по европейской безопасности.

"Хотя вызов брошен США и НАТО, Европа пока не может просто слушать. Суверенитет нескольких стран-членов, включая Швецию и Финляндию, был подвергнут сомнению из-за пределов Евросоюза. Это делает ЕС заинтересованной стороной. ЕС не должен довольствоваться только ролью координатора санкций", - подчеркнул президент.

В своем выступлении Ниинисте также повторил анализ ситуации относительно позиции Финляндии и возможного членства в НАТО. Во время своего визита в Финляндию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что дверь НАТО открыта и для Финляндии.

"Пространство для маневра и выбора Финляндии также включает в себя возможность создания военного союза и подачи заявки на членство в НАТО, если мы так решим" - сказал он.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявила, что страна должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО и продолжать усиленное оборонное сотрудничество с ЕС.