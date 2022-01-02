Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Финляндии отреагировал на требование России о нерасширении НАТО

Воскресенье, 2 января 2022, 14:52
Президент Финляндии отреагировал на требование России о нерасширении НАТО
Саули Ниинисте, фото Getty Images

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требование России о нерасширении НАТО противоречит европейскому порядку безопасности.

Об этом он сказал в новогоднем обращении, сообщает "Европейская правда".

В частности, в своем выступлении Ниинисте обратил внимание на кризис в Украине и международную напряженность.

Реклама:

"В политике великих держав происходят существенные изменения. Эпоха после холодной войны закончилась", - сказал он.

"Напряжение нарастает в сфере европейской безопасности. Смена произошла быстро. Еще прошлым летом, после поездки президента Байдена в Европу, главной причиной беспокойства, казалось, был Китай. После встречи президентов Байдена и Путина в Женеве было предположено, что США и Россия находятся в процессе построения путей коммуникации. Обходительный хозяин, Европа, в основном слушала" - отметил президент.

По его словам, теперь ситуация совсем другая.

ВИДЕО ДНЯ

"Ультиматум, который Россия поставила США и НАТО в декабре, касается Европы. Он противоречит европейскому порядку безопасности. Сферы интересов не принадлежат к 2020-м годам. Суверенное равенство всех государств является основополагающим принципом, который каждый должен уважать", - подчеркнул Ниинисте.

Он призвал ЕС играть более активную роль в консультациях по европейской безопасности.

"Хотя вызов брошен США и НАТО, Европа пока не может просто слушать. Суверенитет нескольких стран-членов, включая Швецию и Финляндию, был подвергнут сомнению из-за пределов Евросоюза. Это делает ЕС заинтересованной стороной. ЕС не должен довольствоваться только ролью координатора санкций", - подчеркнул президент.

В своем выступлении Ниинисте также повторил анализ ситуации относительно позиции Финляндии и возможного членства в НАТО. Во время своего визита в Финляндию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что дверь НАТО открыта и для Финляндии.

"Пространство для маневра и выбора Финляндии также включает в себя возможность создания военного союза и подачи заявки на членство в НАТО, если мы так решим" - сказал он.

Ранее премьер Финляндии Санна Марин заявила, что страна должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО и продолжать усиленное оборонное сотрудничество с ЕС.

Темы: НАТОФинляндияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: