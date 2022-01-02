Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Женщине светит до 15 лет за то, что убила нападавшего его же ножом

Воскресенье, 2 января 2022, 15:25
Женщине светит до 15 лет за то, что убила нападавшего его же ножом
фото полиции

В Николаевской области в отношении женщины начали производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" после того, как она смертельно ранила мужчину, который с ножом домогался ее на дискотеке.

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "30-летняя жительница одного из сел Николаевского района нанесла ножевое ранение в живот молодому человеку, потому что тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке.

Реклама:

Сообщение об убийстве поступило в полицию 1 января около шести часов утра. По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия".

Детали: Женщину, которую полиция называет "злоумышленницей", задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

ВИДЕО ДНЯ

При процессуальной поддержке прокуратуры задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обновлено: Позже в полиции сообщили новые детали происшествия, установленные во время первоочередных следственных действий. В частности, утверждается, что женщина ударила мужчину в живот, когда работник клуба прижал его к стене.

Украинская правда
Темы: полицияНиколаевская областькриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
полиция
На Черниговщине на мине подорвался автомобиль патрульного: он и женщина погибли, 2 детей в больнице
Зеленский сделал "Маршала" генералом полиции
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Последние новости
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
21:47
Экс-министры обороны Британии призвали поторопиться с объявлением помощи Украине на 2024 год
21:37
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
Все новости...
Реклама: