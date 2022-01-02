Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Женщине светит до 15 лет за то, что убила нападавшего его же ножом

Воскресенье, 2 января 2022, 16:25
фото полиции

В Николаевской области в отношении женщины начали производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство" после того, как она смертельно ранила мужчину, который с ножом домогался ее на дискотеке.

Источник: полиция Николаевской области

Дословно: "30-летняя жительница одного из сел Николаевского района нанесла ножевое ранение в живот молодому человеку, потому что тот проявлял к ней чрезмерное внимание на дискотеке.

Сообщение об убийстве поступило в полицию 1 января около шести часов утра. По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Нож она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия".

Детали: Женщину, которую полиция называет "злоумышленницей", задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

При процессуальной поддержке прокуратуры задержанной сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обновлено: Позже в полиции сообщили новые детали происшествия, установленные во время первоочередных следственных действий. В частности, утверждается, что женщина ударила мужчину в живот, когда работник клуба прижал его к стене.

Украинская правда
Темы: полицияНиколаевская областькриминал
powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО – посол

исправлено Прокурор отозвал ходатайство об аресте по делу Порошенко, ГБР отрицает, что речь об экс-президенте

инфографика Минздрав разрешил комбинировать CoronaVac с другими вакцинами

ВИДЕОВ "Дія" запустили push-сообщения о проверке кредитной истории граждан

30-тысячный Трускавец отключили от водоснабжения

фотоЗеленский приехал в Буковель и остановился в одной гостинице с Коломойским

Все новости...
полиция
В полиции объяснили, почему обвиняют в убийстве женщину, отобравшую нож у нападавшего
В Киеве пьяный водитель сбил ребенка на переходе и пытался скрыться
Протестующие во Львовской области перекрывали трассу Киев – Чоп
Последние новости
23:29
фото, видео В Алматы и на западе Казахстана ввели чрезвычайное положение
23:11
Главные новости Европы: экстренная встреча НАТО, приговор за "ДНР" в Чехии, выплаты за сбитый самолет МАУ
23:00
Ермак рассказал, о чем говорил с представителями Франции и Германии
22:37
Британия впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений коронавирусом
21:49
"Газовые протесты" в Казахстане: в Алматы полторы сотни задержанных
21:37
Германия больше готова поддержать членство Украины в ЕС, чем в НАТО – посол
20:55
Столтенберг рассказал, о чем будут говорить на Совете НАТО-Россия
20:17
Посол в Германии: споры в новом правительстве о "Северном потоке" – это шанс для Украины
20:02
исправлено Прокурор отозвал ходатайство об аресте по делу Порошенко, ГБР отрицает, что речь об экс-президенте
19:34
Кулеба поговорил с новым главой МИД Чехии о сдерживании России от новой агрессии
Все новости...